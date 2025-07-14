Hande Doğandemir ekranlara dönüyor: NOW’un ‘Kıskanmak’ dizisinde bakın başrolü kiminle paylaşacak

Son olarak Taş Kağıt Makas’ta ‘Güneş’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Doğandemir, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile ilişki yaşayan Hande Doğandemir’in yeni projesi netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Doğandemir, Yılmaz Şahin’in Nahid Sırrı Örik’in eserinden uyarlayarak NOW için çekeceği Kıskanmak dizisinin ekibine katıldı.

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Dizide Türkan rolünü üstlenecek Hande Doğandemir, başrolü başarılı oyuncu Mehmet Günsür ile paylaşacak.

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985’te Ankara’da doğdu. Oyuncu, sunucu ve sosyolog olan Doğandemir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim aldı, üniversite son yılında Fransa’nın Lille şehrinde eğitimini tamamladı. Keskin Bıçak, Sen de Gitme, İbret-i Ailem, Böyle Bitmesin, Şubat ve Leyla ile Mecnun gibi dizilerin ardından Güneşi Beklerken’deki “Zeynep” rolüyle tanındı.

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Son olarak ATV’de yayınlanan Racon: Ailem İçin dizisinde oynadı. 2015’te vizyona giren Bana Masal Anlatma ilk sinema filmi oldu, ardından Her Şey Aşktan ikinci uzun metrajlı filmi olarak filmografisine eklendi.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

1975’te İstanbul’da Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Annesi Sibel Hanım öğretim görevlisi, babası Teoman Bey kuantum fizikçisidir. Ablası Zeynep Günsür Yüceil, modern bale koreografı ve öğretim görevlisidir. Oyunculuğa yedi yaşında reklam filmleriyle başladı.

14 yaşında Okan Uysaler’in Geçmiş Bahar Mimozaları dizisinde Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter ile oynadı. İtalyan Lisesi’nden mezun olup Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Müzik grubuyla konserler verdi, dört yıl restoran işletti.

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Hamam filminin figürasyon ekibindeki arkadaşının önerisiyle seçmelere katıldı. Deneme çekiminden sonra Ferzan Özpetek’in yönettiği bu filmle tanındı ve sadece oyunculuğa yöneldi.

2006’da yönetmen Katerina Mongio ile evlendi, üç çocukları var.

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