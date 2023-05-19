Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren güzel oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.

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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 1
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 2

Hem iş hayatı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle son dönemde çok konuşuluyor.

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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 3

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi Hakan Sabancı’nın ailesiyle birlikte bir düğün törenine katılarak Sabancı ailesine giriş yapmıştı.

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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 4

Bu hamlenin ardından Erçel'in kayınvalidesi Arzu Sabancı ile arasının iyi olduğu konuşulmuştu.

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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 5

İş hayatı da özel hayatı gibi son derece yolunda giden Hande Erçel, reklam yüzü olduğu markanın mayosunu giyerek çekici bir poz verdi.

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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 6

Hande Erçel’in beyaz mayosuyla paylaştığı poz, görenlerin yüreğini hoplattı.

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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 7

İşte Hande Erçel'in o pozu...

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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 8
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 9
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 10
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 11
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 12
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 13
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 14
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 15
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 16
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 17
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 18
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 19
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 20
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 21
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Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı 22
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