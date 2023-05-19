Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren güzel oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.
Hem iş hayatı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle son dönemde çok konuşuluyor.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi Hakan Sabancı’nın ailesiyle birlikte bir düğün törenine katılarak Sabancı ailesine giriş yapmıştı.
Bu hamlenin ardından Erçel'in kayınvalidesi Arzu Sabancı ile arasının iyi olduğu konuşulmuştu.
İş hayatı da özel hayatı gibi son derece yolunda giden Hande Erçel, reklam yüzü olduğu markanın mayosunu giyerek çekici bir poz verdi.
Hande Erçel’in beyaz mayosuyla paylaştığı poz, görenlerin yüreğini hoplattı.
İşte Hande Erçel'in o pozu...