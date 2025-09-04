Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılık sebebi ortaya çıktı! İhanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü

Çiften evlilik haberi beklenirken Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın 3 yıllık ilişkisi sürpriz bir şekilde sona erdi. İhanet iddiaları gündemdeyken çiftin neden ayrıldığı ortaya çıktı.

Hakan Sabancı- Hande Erçel çifti, üç yıl süren ilişkilerini ani bir karar kararla bitirdi. Hande Erçel sosyal medya hesabından birlikte çekindikleri tüm fotoğrafları kaldırdı. Bir süre sonra Hakan Sabancı da kaldırdı.

Ayrılık sebebi olarak ihanet iddiaları gündeme gelse de bu durum Hakan Sabancı tarafından yalanlanmıştı. İkilinin ilişkisinin neden bittiğini Sabah yazarı Bülent Cankurt açıkladı.

AYRILIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

Cankurt, Hande Erçel’in evlilikte ısrar etmesi sonucu ilişkinin bittiğini söyledi. Öte yandan Cankurt, Hakan Sabancı’nın Hande Erçel’den ayrıldığını belirtti.

" ÇOK SEVSE DE YOLLARINI AYIRMIŞ"

Cankurt yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Ayrılığı ihanete bağlamaya çalışanlar var ama yanlış. Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, ayrılık sebebi Hande Erçel'in evlenme isteğiymiş.

Özellikle son dönemde her fırsatta 'evlilik' kelimesini dillendirince Hakan Sabancı da, çok sevmesine rağmen Hande Erçel'le 'yollarını ayırmış.

Arzu Sabancı'nın bu evliliğe onay vermeyeceği ortadayken Hande'nin evlilikte ısrar etmesi ilginç tabii.

