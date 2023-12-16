Hande Erçel Suudi Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan oyuncu Hande Erçel, şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.
Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla yine adından söz ettirdi.
Soundstorm Müzik Festivali için gittiği Suudi Arabistan'da çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 735 bin beğeniye ulaştı.
Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, üzerindeki kıyafetlerin fiyatı da ortaya çıktı.
'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markanın 3 bin 890 TL değerindeki siyah, kurdeleli korsesini giyen güzel oyuncunun ceketi ise 7 bin 700 TL.