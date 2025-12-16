Hakan Sabancı’nın ardından yeni aşka yelken açan Hande Erçel'in önce Riva'dan ev aldığı şimdi ise yurt dışından 200 milyon liralık yatırım yaptığı konuşuluyor.

Hande Erçel'in özel hayatındaki gelişmeler, yatırım kararlarıyla birlikte merak konusu oldu. Hakan Sabancı ile ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncunun, yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye başladığı ve birlikte Londra'ya gittikleri konuşuluyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Hande Erçel'in mal varlığına dair de çarpıcı iddialar ortaya atıldı. "Gel Konuşalım" programında, güzel oyuncunun Londra'da yaşamaya karar verdiği ve bir reklam anlaşmasından 30 milyon lira kazandığı öne sürüldü.

Program sunucusu Ece Erken, konuyla ilgili olarak, "Her ne kadar ev alınmadı dense de, Hande Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya bir ev satın aldığını çok önemli bir kaynaktan öğrendim" şeklinde konuştu.

Aynı programda daha önce de Hande Erçel'in Riva'dan bir ev aldığı iddia edilmişti. Ece Erken, "Riva'dan 2 milyon dolara bir ev satın aldı" ifadelerini kullanmıştı.