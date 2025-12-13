Hande Erçel’in Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisi, beklenmedik bir şekilde son bulmuştu. Ayrılık, gündemdeki yerini korurken, Erçel'in "çok yalnızım" açıklaması sonrası yeni bir ilişkiye başladığı gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun, yapımcı Onur Güvenatam ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Erçel yeni aşkı için ‘Kısmet’ dedi.

Hem projeleri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisini bitirdi. Bu ayrılığın ardından Erçel'in, Onur Güvenatam ile aşk yaşadığına dair dedikodular ortaya çıktı.

Londra'dan İstanbul'a dönen Hande Erçel, havalimanında görüntülendi. Londra'da hem iş hem de dil eğitimi aldığını belirten Erçel, Türkiye'ye reklam çekimi için geldiğini söyledi.

AŞK İDDİALARINA YANIT: ÇOK YENİ, DAHA

32 yaşındaki Hande Erçel, 40 yaşındaki Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara şu şekilde cevap verdi:

"Aslında konuşulacak bir şey yok henüz... Zamanı gelince konuşuruz inşallah. Çok yeni, daha."

Israrlı sorular üzerine Erçel, "Kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir durup beklesin" şeklinde konuştu.

"Birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise "Kısmet" yanıtını verdi.

Hande Erçel ile olan aşk haberlerinin ardından Onur Güvenatam’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Onur Güvenatam kimdir? Hande Erçel'in sevgili Onur Güvenatam ne iş yapıyor? Kaç yaşında ve nereli? İşte tüm ayrıntılar…

ONUR GÜVENATAM KİMDİR?

1986 Ankara doğumlu Onur Güvenatam 40 yaşında. Güvenatam kariyerine 2010 yıllarının başlarında adım attı. Böylece Güvenatam kısa sürede dikkat çeken projelerde yer alarak tanınan isimlerin arasına girdi.

Hem ulusal hem dijital platformlarda projeler üreten Onur Güvenatam iş insanı ve yapımcı.

Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği projeler arasında şu yapımlar yer alıyor:

Vatanım Sensin, İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Zeytin Ağacı, Sahipsizler. Başarılı yapımcı, sektördeki başarısını ödüllerle de taçlandırdı.

Onur Güvenatam, 2017, 2021 ve 2023 yıllarında En iyi dizi dalında Altın Kelebek Ödülü kazandı.