Hande Erçel ve Barış Arduç'un ateşli sahneleri olay oldu! Eski sevgili sözünü sakınmadı

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı filmdeki ateşli sahneler dikkat çekti.

HAKAN SABANCI’NIN ESKİ AŞKI SÖZÜNÜ SAKINMADI

İzleyiciler hem oyuncuların performansını hem de sahnelerin fazla müstehcen olmasını eleştirdi. Erçel'in oyunculuğu yine topa tutulurken Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın ise fırsatını bulunca sözünü sakınmadı.

Aydın, bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Aygün Aydın, Hande Erçel'in sahnelerini paylaşarak "Namus abidesini izliyoruz" dedi.

Aydın bununla da kalmadı ve "Fevkalade oyunculuk bizim böyle yeteneklerimiz yoktu diye Ayşe'yle çalışmayı reddettik" dedi.

"ALLAH HAKAN VE GUPSE'YA SABIR VERSİN"

Hande Erçel ve Barış Arduç’un ateşli sahnelerine sosyal medyada da "Allah Hakan ve Gupse'ye sabır versin" yorumları yağdı.