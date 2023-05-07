Hande Erçel yeni imajıyla sosyal medyayı yıktı geçt,

Hande Erçel imajında yeniliğe gitti. Tarzını değiştiren Hande Erçel, yeni saç modeli ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuya hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.

Hande Erçel yeni imajıyla sosyal medyayı yıktı geçt,

Hande Erçel imajında yeniliğe gitti. Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı ile arkadaşlığı bulunan Hande Erçel, Sabancı ailesi tarafından istenmediği haberleri ile de gündeme gelmişti.

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Son olarak Sabancı ailesinin birçok üyesinin de dahil olduğu İtalya tatiline giden Hande Erçel, dedesinin vefat haberi üzerine apar topar Türkiye'ye dönmüştü.

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HANDE ERÇEL İMAJINI YENİLEDİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel, imajında da yeniliğe gitti. Saçlarının rengini sarı yapan başarılı oyuncu, yeni tarzı ile sosyal medyada gündem oldu.

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Adeta bambaşka birisi olan Erçel için hayranları tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

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