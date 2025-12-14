Londra'dan dönen Hande Erçel, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi ve yapımcı Onur Güvenatam ile adı çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, net ifadeleriyle söylentilere noktayı koydu.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 1

Cemiyet hayatının sevilen bekarlarından Hakan Sabancı ile üç yıl süren birlikteliği son bulan Hande Erçel, OGM Pictures'ın kurucusu yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oturdu.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 2

Londra dönüşünde havalimanında kameralara yakalanan güzel oyuncu, bu iddiayı yalanlamadı.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 3

Hande Erçel, Onur Güvenatam hakkındaki sorulara şu cevabı verdi:

“Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz” dedi.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 4

Muhabirlerin ısrarı üzerine birbirlerini tanıma sürecinde olduklarını kabul etti:

"Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki."

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 5

'BÖYLE ŞEYLER KISMET'

"Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir dursun, bir beklesin mi yargılamadan önce? Kısmet diyorum. Böyle şeyler kısmet."

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 6

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993'te Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünü okudu.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 7

2012'de Azerbaycan'daki güzellik yarışmasında ikinci oldu.2015-2016 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırdı.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 8

2016-2017'de Show TV'deki Aşk Laftan Anlamaz'da Hayat Uzun rolüyle Altın Kelebek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 9

2019'da TRT 1'de Halka'da Müjde Akay'ı, aynı yıl Kanal D'de Azize'de Azize Aksu Günay'ı oynadı. 2020-2021'de FOX'ta Sen Çal Kapımı'nda Eda Yıldız karakteriyle uluslararası üne kavuştu.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 10

2023-2024'te FOX'ta Bambaşka Biri'nde Leyla Gediz rolündeydi; dizi 16. bölümde final yaptı.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 11

Kaya ve Aylin Erçel'in kızı, oyuncu Gamze Erçel'in ablasıdır. Annesi Aylin Erçel, 10 Ocak 2019'da kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 12

Instagram'da 32.2 milyon takipçisi var.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 13

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

• 2013

Tatar Ramazan - Berrak Dikkaya (Yardımcı oyuncu, atv)

Çalıkuşu - Zahide (Kanal D)

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 14

• 2014

Çılgın Dersane Üniversitede - Meryem (Show TV)

Hayat Ağacı - Selen Karahanlı (TRT 1)

• 2015-2016

Güneşin Kızları - Selin Yılmaz Mertoğlu (Başrol oyuncusu, Kanal D)

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 15

• 2016-2017

Aşk Laftan Anlamaz - Hayat Uzun Sarsılmaz (Show TV)

• 2017-2018

Siyah İnci - Hazal (Star TV)

• 2019

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 16

Halka - Müjde Akay (TRT 1)

Azize - Azize Günay (Kanal D)

• 2020-2021

Sen Çal Kapımı - Eda Yıldız Bolat (FOX)

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 17

• 2023-2024

Bambaşka Biri - Leyla Gediz (FOX)

• 2024

Çarkıfelek - Kendisi (Konuk, TV8)

• Yakında / 2025

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 18

Aşk ve Gözyaşı - Meyra (Başrol oyuncusu, atv)

İnternet / Dijital Platform

• 2025

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 19

Rüzgara Bırak - Aslı Mansoy (Başrol oyuncusu, Netflix)

Aşkı Hatırla - Güneş Güner (Disney+)

• 2025

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 20

İki Dünya Bir Dilek - Av. Bilge Tanil (Amazon Prime Video)

Sinema

• 2021

Mevlana Mest-i Aşk - Kimya Hatun (Başrol oyuncusu, Yönetmen: Hasan Fathi)

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 21

ONUR GÜVENATAM KİMDİR?

Onur Güvenatam, 1985 yılında Ankara'da doğan Türk yapımcı ve iş insanıdır2019 yılında kurduğu OGM Pictures'ın kurucusu ve yöneticisidir. Şirket, kısa sürede Türk dizi sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden biri haline geldi; ulusal kanallar ve dijital platformlar için yüksek reytingli projelere imza attı.

Kariyerine 2010'lu yılların başında başlayan Güvenatam, daha önce O3 Medya gibi şirketlerde çalışmış ve Netflix'in ilk Türk orijinal içerikleri arasında yer alan projelerde rol aldı.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 22

Başlıca yapımları arasında Vatanım Sensin, İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Zeytin Ağacı (Another Self), Atiye (The Gift) ve Hakan: Muhafız (The Protector) gibi diziler bulunuyor.

Bu projelerle birden fazla Altın Kelebek Ödülü (En İyi Dizi kategorisinde 2017, 2021 ve 2023 yıllarında) kazandı.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 23

Güvenatam, uluslararası alanda da tanınan bir isimdir; Variety 500 listesine girmiş ve OGM Universe adlı satış şirketiyle yapımlarını küresel pazarlara taşıyor.

Hande Erçel'den aşk itirafı geldi: Yapımcı Onur Güvenatam iddialarını kabul etti! - Resim : 24

Hande Erçel üç yıllık ilişkisini çabuk unuttu! Yeni aşkı için ‘Kısmet’ dediHande Erçel üç yıllık ilişkisini çabuk unuttu! Yeni aşkı için ‘Kısmet’ dediMagazin
Dünyanın en güzel 10 kadın oyuncusu açıklandı! Hande Erçel de listedeDünyanın en güzel 10 kadın oyuncusu açıklandı! Hande Erçel de listedeMagazin
Hande Erçel’i silip attı! Hakan Sabancı’nın yeni aşkı Naz Şahin’le görüntülendi: İşte bitişin gerçek sebebi?Hande Erçel’i silip attı! Hakan Sabancı’nın yeni aşkı Naz Şahin’le görüntülendi: İşte bitişin gerçek sebebi?Magazin