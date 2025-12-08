Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın beklenmedik ayrılığı magazin dünyasında hâlâ en çok konuşulan konu. Çift, kısa süre önce yollarını ayırma kararı almıştı.

Evlilikleri kesin gibi görülen ikilinin ayrılığı hayranlarını derinden üzmüştü. Üçüncü kişi iddiaları çıksa da Hakan Sabancı bu dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı.

Çiftin Instagram’da birbirini takipten çıkması ve geçen yaz başında küçük bir tartışma yaşadığı konuşuluyor. Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre; güven sorunu yaşayan Hande Erçel, sevgilisinden istediği net cevabı alamayınca ilişkiden yavaş yavaş soğumaya başladı. Ünlü oyuncu, devam ederse daha çok yıpranacağını düşünerek ilişkiyi bitirme kararı aldı.

1998 İzmir doğumlu sosyal medya fenomeni Naz Şahin, bir dönem DJ Mahmut Orhan’ın sevgilisiydi.

Hande Erçel’den ayrıldıktan çok kısa süre sonra Hakan Sabancı ilk kez başka bir güzelle görüntülendi. gossippastanew hesabının paylaşımına göre iş insanı, Naz Şahin ile samimi şekilde kameralara yakalandı. İkili hakkında “sevgili oldular” iddiası hızla yayıldı.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, 14 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk iş insanıdır. Türkiye'nin en köklü ve tanınmış ailelerinden Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden biri olarak bilinir. Babası Ömer Sabancı (Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı), annesi Arzu Sabancı'dır. Kardeşleri Hacı Sabancı (abisi) ve Kerim Sabancı'dır.

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da Robert Kolej'de tamamlamış, ardından ABD'de Tufts Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimi almıştır. Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek aile şirketi Densa Holding'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bu holding, uluslararası alanda güçlü bir konumdadır.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden olan Hakan Sabancı, sosyal medyada aktif bir fenomen olarak da tanınır. Lüks yaşam tarzı, spor tutkusu (özellikle Beşiktaş taraftarı olması) ve sosyal sorumluluk projelerine desteğiyle dikkat çeker.

Magazin gündeminde ise ilişkileriyle sıkça yer alır; geçmişte Ayşe Özyılmazel, Aygün Aydın ve Merve Boluğur gibi isimlerle anılmış, son dönemde ise ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişki (2023-2025 arası) büyük yankı uyandırmıştır. İlişki, evlilik söylentileriyle ilerlemiş ancak 2025 sonunda ayrılıkla sonuçlanmıştır.

NAZ ŞAHİN KİMDİR?

Naz Şahin, 1998 yılında İzmir'de doğmuş bir sosyal medya fenomeni, tasarımcı ve girişimcidir. Magazin dünyasında DJ Mahmut Orhan ile yaşadığı uzun süreli ilişki (yaklaşık 2020-2025 arası) ve Coachella gibi etkinliklerdeki görüntüleriyle tanınmıştır.

İlişki, 2025'te ayrılıkla sona ermiş; Şahin, sosyal medyada Orhan'ı takipten çıkarak fotoğrafları silmiştir. Son dönemde ise Hakan Sabancı ile samimi görüntülendiği iddiaları gündeme gelmiş, bu durum magazin basınının odağı haline gelmiştir.

ABD'de Central Wyoming College'da voleybol oynamış ve STEM Major'da ön lisans yapmış, ardından California State Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne devam etmiştir (2025 itibarıyla son dönemlerini tamamlamaya yakındır).

Ancak mühendislik eğitimine paralel olarak tasarıma yönelmiş; İzmir'de kendi takı koleksiyonunu hazırlayarak Iris The Brand adlı markayı kurmuştur. Özgün ve estetik tasarımlarıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmış, influencer kimliğiyle moda sektöründe kendine yer edinmiştir.