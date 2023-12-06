Hande Erçel'in minibüs pozlarına beğeni yağdı

Son dönemde FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla gündem oldu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Tartışılan oyunculuk performansı, Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve Instagram'daki lüks paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmüyor.
Geçen hafta 'Great Gatsby' konseptli doğum günü partisiyle çok konuşulan genç oyuncu, dört gün önce de sevgilisiyle ilişkisinin birinci yılını Instagram'da "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" sözleriyle kutlamıştı.
Ayrıca güzel oyuncunun doğum günü partisinde tercih ettiği kıyafet uzun süre konuşulmuştu.
Erçel bu kez VIP minibüsünden dekolteli pozlarıyla sosyal medyada resmen beğeni yağmuruna tutuldu.