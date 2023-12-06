Hande Erçel'in minibüs pozlarına beğeni yağdı

Geçen hafta 'Great Gatsby' konseptli doğum günü partisiyle çok konuşulan genç oyuncu, dört gün önce de sevgilisiyle ilişkisinin birinci yılını Instagram'da "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" sözleriyle kutlamıştı.

Ayrıca güzel oyuncunun doğum günü partisinde tercih ettiği kıyafet uzun süre konuşulmuştu.