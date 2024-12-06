Hande Fırat, CHP’nin önde gelen ismine bu soruyu sordu: Özgür Özel’in silahı var mı?

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP’nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı görüşmenin detayını köşesine taşıdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın” çıkışının nedenlerini anlamadıklarını belirten Veli Ağbaba, MHP Lideri’nin “Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır” sözleri hakkında konuştu.

"ÖCALAN’IN MECLİS’TE NE İŞİ VAR?”

Ağbaba, konuya ilişkin “MHP Genel Başkanı 1 hafta önce ‘DEM kapatılsın’ diyordu, bir hafta sonra ‘Öcalan gelsin, TBMM’de konuşsun’ dedi. Bu çıkışın arka planını bilmiyoruz. Amaç iktidarın ömrünü mü uzatmak?” diye sordu.

Kürt sorununun çözüm yerinin net olduğunu ifade eden Öztürk, “Ne olacaksa TBMM’de olsun ama Öcalan’ın Meclis’te ne işi var?” dedi.

Cunta ile CHP’nin yan yana getirmenin akıl tutulması olduğunu aktaran Ağbaba, “Özgür Özel’in ruhsatlı silahı bile yok” detayı üzerinde durdu.