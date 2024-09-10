Hande Fırat üst düzey yetkiliden aldığı bilgiyi paylaştı: Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Hande Fırat üst düzey yetkiliden aldığı bilgiyi paylaştı: Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm

Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü köşe yazısında, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine dair dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Hande Fırat, Hürriyet’teki köşe yazısında birbirinden çarpıcı bilgileri aktardı.

Üst düzey bir yetkiliden aldığı bilgilere yer veren Fırat, cinayet şüphelisi olarak tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın Narin’in abisine, “Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm” dediği iddiasında bulundu.

Fırat bir diğer iddianın ise, amcanın uyuşturucu kullandığı ve ruh sağlığı bozuk olduğu için Narin’i öldürmüş olabileceği yönünde olduğunu aktardı.

Diğer yandan Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın babası olduğu iddiaları DNA testiyle çürütüldü. Yapılan testle birlikte, Narin Güran'ın bilinen ailesinin biyolojik ailesi olduğu belirlendi.

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