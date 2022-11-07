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Hande Soral canlı yayında kedi maması yedi

Mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz günlerde oğulları Ali'yi kucaklarına alan Hande Soral, katıldığı bir programda ekran başındakileri şaşırtan bir olaya imza attı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:52
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Hande Soral program için bunu da yaptı! Kedi maması yedi

Hande Soral canlı yayında kedi maması yedi
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Ekranların sevilen oyuncusu Hande Soral, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Yakın zamanda oğlu Ali'yi kucağına alan güzel oyuncu, Show TV'de ekranlara gelen Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk oldu.

Hande Soral, gözlerini kapatarak yiyecekleri tahmin etme yarışması oynadı.

Kedi mamasını tadarak tahmin eden oyuncu, tattığı ürünün kedi maması olduğunu öğrenince "Her gün muhatap olduğum bir şey, çocuklara verdiğim mamanın tadına bakıyorum." yorumunu yaptı.
 

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