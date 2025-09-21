Hande Soral’dan anne-oğul pozu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Soral’dan anne-oğul pozu!

Başarılı projelerle adından söz ettiren Ünlü oyuncu Hande Soral kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile yaz tatilini uzattı. Ünlü oyuncu tatilinden paylaştığı 'annelik pozları' tam not aldı.

Son olarak Gassal dizisi ile kamera karşısına geçen Hande Soral başarılı kariyeri ile anneliği bir arada yürütüyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü sanatçının renkli aile hayatı da sevenlerinin ilgisini çekiyor.


Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile 2017 yılında dünya evine giren güzel yıldız Ali adını verdiği çocuklarıyla mutlu kareleri paylaşmaktan çekinmiyor.


Yaz tatilini uzatan ünlü sanatçı oğluyla verdiği renkli pozlara yenilerini ekledi.
Hande Soral‘ın annelik pozları takipçilerinden tam not alırken, Ali’nin ne kadar büyüdüğü de takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Soral 3 yaşındaki oğluyla paylaştığı fotoğrafına ‘Günaydın’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

