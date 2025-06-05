Hande Soral’dan lahmacun tepkisi

Hande Soral ile İsmail Demirci 2015 yılında yaşadıkları aşkın ardından hayatlarını birleştirmeye karar vermiş ve 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu sezon Gassal dizisinin ikinci sezonunda karşımıza çıkan ünlü oyuncu Hande Soral yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da karşıladı. Ünlü oyuncu lahmacun fiyatlarına verdiği tepki ile gündeme geldi.

‘’YEDİK AMA O FİYATLARA DEĞİL’’



Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, ünlü oyuncu Hande Soral önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bodrum’da lahmacun fiyatlarının 2 bin 500 TL’ye kadar çıktığını duyduğunu söyleyen Soral, “Yedik ama o fiyatlara değil. Zaten o fiyatlar olsaydı yemezdik. Çocukla tatil yaptığımız için genelde otelden dışarı çıkmıyoruz. Mekân mekân gezmediğimiz için fiyatlardan haberimiz olmuyor” dedi.