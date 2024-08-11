Hande Yener giyimini eleştirenlere ateş püskürdü

Bir sosyal medya kullanıcısının kadınların giyimiyle ilgili yaptığı paylaşıma sinirlenen Hande Yener, "İran'a git" şeklinde bir yanıt vererek tepkisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, bu tepkisini konserinde de sürdürdü.

"ATATÜRK'ÜN YAPTIĞI DEVRİMDEN SONRA..."

Atatürk'ün devrimlerine vurgu yapan Yener, "Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine! Hadsiz!" ifadelerini kullandı.

Hande Yener, sosyal medyada "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" diyen bir kullanıcıya verdiği "İran'a git, orada yaşa!" yanıtıyla dikkat çekmişti.

Öfkesi dinmeyen Yener, konserinde de bu konuyu gündeme getirdi.

"Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine!" diyen Yener, "Yazın ne giyeceğim ben yani yazın ne giyeceğim? Ayrıca sen kimsin? Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine! Hadsiz! Neyse şimdi galeyana gelmeyelim" şeklinde konuştu.

Yener'in sosyal medyada yaptığı bu yanıt, geniş yankı uyandırmıştı.

"BEKLİYORUZ HALA ADALETİ"

"Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" diyen kullanıcıya verdiği yanıtla gündem olan Yener, "Allah Allah. İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" şeklinde yanıt vermişti.