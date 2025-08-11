Hande Yener'den sahnede 'diploma' göndermesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Hande Yener konser esnasında gündemde olan sahte diploma olayına gönderme yaptı.

Ünlü Şarkıcı Hande Yener, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sahte diploma iddialarına göndermede bulundu. Konserinde üniversite eğitimi almadığını söyleyen Yener, “Üniversite bitirmek isterdim ama gerçekten diplomalı olsun. Herkes benim gibi lise terk çıktı” ifadelerini kullandı.



Hande Yener sosyal medyada paylaşılan videosunda;

"Kızlar size söylüyorum, önce üniversite sonra iş hayatı… Babaanneniz konuşuyor. Halanız halanız...” diyerek salonda kahkahalar estirdi. Ardından ise samimi bir itirafta bulundu: “Ben bitirdim mi üniversite? Asla. Ama isterdim. Ama gerçekten diploma olsun, orijinal diploma istiyorum.” Bu sözlerinin ardından bombayı patlattı: “Herkes benim gibiymiş, herkes lise terk çıktı.” dedi.

