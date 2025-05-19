Hande Yener’in konserde söyledikleri gündem oldu! Sosyal medyadan tepki yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Yener’in konserde söyledikleri gündem oldu! Sosyal medyadan tepki yağdı

İstanbul Harbiye’de sahneye çıkan Hande Yener, “Bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz” sözleriyle gençlere seslendi. Yener’in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Harbiye konserinde gençlere bu devri çok güzel devireceğiz’ diyerek seslendi. Yener'in bu konuşması sosyal medyada olay oldu.

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Yener, gençlere ‘Bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz’ diyerek seslendi.

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'BU DEVRİ DEVİRECEĞİZ’

Şarkılarını seslendirdikten sonra bir konuşma yapan ünlü şarkıcı şunları söyledi:

Bizim bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz. Bugünkü gençlerimizdeki sevgi, memleket sevdası, onlardaki dürüstlük, gerçeklik, bunu görmemek mümkün mü? Hepinize teşekkürler, varlığınız Türk varlığına armağan olsun. Yeni gelen nesil yeniden doğmamı sağladı. Müthiş ilgi alaka gösteriyorsunuz, herkese teşekkür ediyorum.

Hande Yener’in bu konuşması konser sonrasında sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Hande Yener’in ‘Bu devri çok güzel devireceğiz’ sözü eleştirilerin hedefi oldu.

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TEPKİ YAĞDI

Ünlü şarkıcının sözleri sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi gelmeye başladı. Kullanıcılar, ‘Soruşturma geliyor’, ‘Bu nasıl bir tip’, ‘Hep laf’, ‘Kostümüne bak önce’, ‘O kafayla mı devireceğiz abla’, ‘Bravo’, ‘Mezara gitme zamanın geldi’, ‘Savaş çıksa kaçarsınız’, ‘Gel devir’ gibi yorumlarda bulundular.

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