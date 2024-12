Handüzü Yaylası’na karla birlikte Rus kayakçı ilgisi

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreye yanaşınca tüm kayak merkezlerini geride bırakarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı bin 800 rakımdaki Handüzü Yaylası, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini üzerine topluyor. Bu yıl Türkiye'deki ilk kar yağan bölge olması ve halen daha en yüksek kar kalınlığı olma özelliğini taşıması, Handüzü Yaylası'na kış sporlarıyla uğraşanların ilgisine de neden oluyor. Sahile olan yakınlığı ile de dikkat çeken Handüzü Yaylası, aynı zamanda bu yıl tüm kayak merkezlerini de kar kalınlığı noktasında geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde 110 santimetre, Erzincan'ın Ergan Kayak Merkezi'nde 84 santimetre, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise 77 santimetre olan kar kalınlığı, Handüzü Yaylası'nda 2 metreyi geçmiş durumda. Bu durumda kayakçılar, özellikle snowboard sporu ile uğraşanlar için Handüzü Yaylası ilgi odağı oluyor.

Öte yandan yayla yerli turistlerinde ilgisini çekiyor. Hafta sonunu kar eğlenceleri ile geçirmek isteyen Rizeliler de Handüzü Yaylası'na çıkarak keyifli vakit geçiriyor. Şehir merkezine yakın olduğu için tercihlerin en başında gelen Handüzü Yaylası'na gelen Rizeli vatandaşlar şambrellerle kayarak eğlencenin tadını çıkartıyor.

Handüzü Yaylası'nın kar kalitesi bakımından Türkiye'nin diğer bölgelerinden daha iyi olduğuna vurgu yapan Ceren Muşkara isimli profesyonel kayakçı "Burası muhteşem. Kar kalitesi harika. 2 metre bir kar var ve daha da otelin önündeyiz. Buradan yaylalara gideceğiz. Oralarda herhalde 3 buçuk metreye yakın kar var. Kar kalitesi gerçekten çok iyi. İnanılmaz bir toz kar var ve buzlanma olmuyor. Birde tabi şehirleşme burada çok az olduğu için kar hiç bozulmuyor. Türkiye'de bir eşi benzeri yok. Bol karda kaymak, toz karda kaymak kayakçılar için çok önemli ama snowboardçılar için daha iyi. Bunu bulmak çok mümkün olmuyor. Şimdiye kadar sadece Sarıkamış'ta bulmuştuk ama bu yıl orada da kar yok. Şuan herhâlde Türkiye'de bu kadar bol ve kalitesi en iyi kar sadece burada. Sadece gelecek yıllar için değil, bu yıldan tahta oturdu burası. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir kar yok. Gelecek yıllarda bu daha da artacak. Çünkü maalesef Türkiye'nin diğer bölgelerinde kar kalitesi düşmeye başladı. Bu yıldan itibaren bence tahtın tek sahibi burası" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Türkiye'ye kayak yapmak için gelen profesyonel kayakçı Artem Kurochkin ise "Türkiye ve Rusya dost bir ülke. İnsanları dost canlısı, muhteşem bir ülke. Buraya ilk kez kışın geldik, gerçekten her şeyi seviyoruz. Yemekler, hava, insanlar, her şey harika. Henüz ikinci günümüz şuanda. Hala keşfetmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar her şeyi gerçekten beğendim. Kar çok güzel. Yemekleri çok güzel. Güneş, her şey çok mükemmel" dedi.

Rusya'dan gelen bir başka profesyonel kayakçı Kristina Timofeeva ise ülkesine döndüğünde tüm arkadaşlarının Rize'ye gelmesi için doğayı anlatacağını ifade ederek "Rus halkının kesinlikle buraya geleceğinden ve her Rus'un burayı ziyaret etmesi gerektiğinden fazlasıyla eminim. Çünkü burası muhteşem, kara bakın, inanılmaz güzel doğa. Çok sıkı bir mutfak, ilginç insanlar, bu yüzden ben şahsen geleceğim. Döndüğümde de arkadaşlarımın da Rusya'dan geleceğini umuyorum" dedi.

Bölgenin sahile olan yakınlığına dikkat çeken Oya Kutlu isimli vatandaş ise "Hava çok güzel. Biz sahile yarım saatlik mesafede 2 metre kar olan bir yerdeyiz. Kayıyoruz, geziyoruz. Çok eğlenceli. Şuanda henüz burası keşfedilmemiş ama ileride bence çok güzel bir turizm merkezi olacak" şeklinde konuştu.