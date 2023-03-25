Hanefi Yeter: Ne çok kişi devletin kanatları altında palazlandıktan sonra yok olup gitmiştir

Yarım asırdan bu yana çalışmalarını Berlin ve İstanbul'da sürdüren Hanefi Yeter, Yeniçağ'a konuştu.

1947 Bayburt doğumlu profesyonel resim eğitimine 1967'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi atölyesinde başladı. 1971 yılında bursla Paris'e, 1973 yılında ise Berlin'e gitti. Eğitimini bitirdikten sonra Berlin'de kendi atölyesini kuran sanatçı Avrupa'nın önemli galerinde kişisel sergilerini açtı, karma sergilerde eserleri sergilendi. Hanefi Yeter'le yaptığımız söyleşi...

Yeniçağ: Yaklaşık yarım asırdan bu yana bulunduğunuz Almanya'da dünya sanatına yaptığınız katkılar sizi tatmin ediyor mu? Yoksa yaratıcı sanatçı için 'tatmin' diye bir kavramın olamayacağını mı savunuyorsunuz?

Yeter: Sanatçı kişi yaşadığı müddetçe imkanların el verdiği ölçüde üretmek zorundadır. Tatmin duygusu tek bir eserde söz konusu olur. Oysa sanatçı bu duyguya kapıldığında yaratıcılık kesintiye uğrar.

Yeniçağ: Sanata yaklaşım açısından Türkiye ile Avrupa arasında Yer ile Gök kadar fark olduğu belliyken, örneğin Türkiye'de toplumun hiç değilse %20'sinin evine tablo girmesi için ne yapmalı?

Yeter: Sanat eserlerinin yaygınlaşması uzun süreç, kapsamlı ve de planlı bir şekilde oluşturulmuş çalışmalarla mümkün olur. Sanat eğitim kurumları kışla anlayışından kurtarılması, müzelerin açılarak toplumun sanatsal hafızasının oluşmasına, gelecek nesillere aktarılması gerekir. Öyleki sanatın milletin vazgeçilmez bir kültürel unsuru ve de belirleyici vazgeçilmezi haline getirilmesi gerekir.

Yeniçağ: Resime ilginiz nerede ve nelerden etkilendiğinizde başladı? Dünyaya sırf ressam olmak için geldiğinize inanıyor musunuz?

Yeter: Bende sanata ilgi çok geç başladı. Gördüğüm eğitim süreci sanatın ailem ve de yaşamımın o dönemde geçtiği çevre ve şehirde sanatsal faaliyetlerin yok denecek kadar az olmasıdır. Sanat eğitimiyle buluşmam biraz tesadüf biraz da dost ilişkisiyle oldu. Kişi hangi mesleği yaparsa yapsın sıradanlığın ötesine geçmesi şarttır. Bir o kadar da zamanın ruhunu kavrayarak bu yolda kendini bilgi ve de görgüsünü geliştirmesi gerekir .

Yeniçağ: Türk resim sanatının son 60 yıllık serüveninin doğrudan tanığı olarak gelinen aşamayla ilgili görüşleriniz nedir? İlerlerken nasıl ilerledi, tökezlediyse, neden?

Sanatçı toplumsal sorumluluğu olan kişidir toplumunun ruhsal dünyasını zenginleştirdiği ölçüde değişen gelişen dünya koşullarına ayak uydurması zorunlu olan kişidir. Muhaliftir, eleştirendir.

Yeniçağ: Sanatın siyaset üzerindeki etkileriyle ilgili bakışlarınızı öğrenebilir miyiz? Örneğin ABD'nin Irak'ı işgali sırasında koyduğunuz tepkiyi hatırlıyorum...

Yeter: Dönemlerin sanat ve sanatçılarını gelecek kuşaklar yargılayıp yerini belirler. Her dönemin koşulları irdelendiğinde iyi kötü yeterli, yetersiz yaratının yapılıp yapılmadığını daha çok büyük ölçüde gelecek yerli yerine oturtturur. Bizim kuşağın koşulları önceki kuşağa göre daha iyi olduğu söylenebilir, sanatımızın gelişimi aynı ölçüde yol alıp almadığı gelişmiş ülkeler düzeyinin neresinde olduğu tartışma konusu olabilir

Yeniçağ: Yaklaşık çeyrek asır önce dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ressamların da dahil olduğu 100 yaratıcı insana Devlet Sanatçısı titri vermişti. Sizce, devlet sanatçının değerini titrler üzerinden mi vermeli? Almanya'da bu tür şeyler var mıdır?

Yeter: Böylesi unvanların birtakım politikacıların isteği bağlamında pek bir şey ifade etmez. Sanatçıları yaratıları belirler, var eder. Tarihte ne çok kişi devlet temsilcilerinin kanatları altında palazlanıp zamanla yok olup gitmişler. Sanatçılara bazı üstün değerler kazandırmanın yöntemleri vardır kavram karmaşası ile yapılmamalı. Devlet bütün sanatçılar için var olmalı, ayrım için değil.

Yeniçağ: Sonuçta kendinizi hangi sanat ekolüne daha yakın görmeye karar verdiniz? Türk mü, Alman mı?

Yeter: Sonuçta ben kültürümüzde var olan bir sanatçıyım, tabii ki kapısı tüm dünya kültürlerine açık