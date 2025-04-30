Hanehalkının tüketimi Çekya ekonomisine can suyu oldu

Çekya ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüme kaydederek piyasa beklentilerini karşıladı. Çekya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan öncü verilere göre bu büyümenin başlıca nedeni, hanehalkı nihai tüketim harcamalarındaki artış oldu. Hanehalkı tüketimi, ekonomik canlılığı destekleyerek çeyreklik büyümenin temel dinamiğini oluşturdu.

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YATIRIM VE DIŞ TALEP KISMEN DESTEKLEDİ

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ve dış talep de büyümeye sınırlı da olsa olumlu katkı sağladı. Yatırımlarda gözlemlenen toparlanma, özellikle inşaat sektöründe hissedilirken, ihracat kalemleri beklentilerin altında kalsa da büyümeye yön verdi. Ancak net ihracatın toplam büyümeye katkısı negatif yönde oldu.

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YILLIK BÜYÜME YÜZDE 2’YE ULAŞTI

Çekya’nın gayrisafi yurt içi hasılası yıllık bazda yüzde 2 oranında artış gösterdi. Bu artışın tamamı iç talebe, özellikle de hanehalkı tüketimine dayanıyor. Çekya İstatistik Ofisi Ulusal Hesaplar Departmanı Direktörü Vladimír Kermiet yaptığı açıklamada, “Yüzde 2’lik yıllık büyüme tamamen iç talep kaynaklıdır. Hanehalkı tüketimi bu noktada belirleyici olurken, net ihracatın katkısı negatif” dedi.

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HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Katma değer açısından değerlendirildiğinde, büyüme birçok sektöre yayıldı. Özellikle inşaat, ticaret, ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer hizmetler sektörlerinde hem çeyreklik hem yıllık bazda artış kaydedildi. Bu sektörlerdeki canlılık, ekonominin hizmet odaklı dönüşümünü destekliyor.

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SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞÜŞTE

Öte yandan imalat sanayi büyüme verilerinde olumsuz ayrıştı. Sanayi sektöründe katma değer düşüş göstererek genel büyümeye olumsuz katkıda bulundu. Bu durum, küresel tedarik zinciri sorunları, enerji maliyetlerindeki artış ve dış talepteki dalgalanmalarla ilişkilendiriliyor.

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BÜYÜMENİN DEVAMI MÜMKÜN MÜ?

Çekya Merkez Bankası, büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla para politikasında temkinli bir tutum sergilemeye devam ediyor. Faiz oranlarının mevcut düzeyi korunurken, iç talebin desteklenmesi ve enflasyonun kontrol altında tutulması hedefleniyor. Ayrıca Avrupa Birliği fonlarının etkin kullanımı ve kamu yatırımlarının hızlanması, 2025'in ikinci yarısında büyümeyi destekleyici faktörler arasında değerlendiriliyor.