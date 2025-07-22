Hang Seng endeksi haftaya güçlü başladı

Hong Kong'un önde gelen borsa endeksi Hang Seng, haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Endeks, günü 136 puanlık bir artışla 25.130 seviyesinden tamamladı. Bu, endeksin Kasım 2021'den bu yana ulaştığı en yüksek kapanış olarak kayda geçti. Gün içindeki zayıf seyri tersine çeviren bu yükselişte, Çin’in Tibet’te inşasına başladığını duyurduğu 170 milyar dolarlık hidroelektrik baraj projesi etkili oldu. Altyapı sektörüne olan güven tazelendi; yatırımcılar özellikle uzun vadeli sermaye çekmeyi hedefleyen bu girişimi olumlu karşıladı.

GAYRİMENKUL VE TÜKETİCİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Baraj inşaatı haberiyle birlikte Hong Kong Borsası’ndaki gayrimenkul hisselerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Sektör hisseleri ortalama %1,3 değer kazandı. Aynı zamanda Çin ile ABD arasında son günlerde yumuşayan ticaret geriliminin etkisiyle tüketici sektörü de sınırlı da olsa artış gösterdi. Çin yönetiminin makine, otomotiv ve elektrikli ekipman gibi stratejik sektörlere sağladığı yeni destekler de bu olumlu tabloyu güçlendirdi. Bu gelişmeler, yatırımcıları yeniden risk alımına yöneltti.

ŞİRKET BAZINDA KAZANÇLAR VE KÜRESEL ETKİLER

Piyasada öne çıkan şirketlerden biri CK Hutchison oldu. Hisse, Çin’in önde gelen denizcilik firması COSCO Shipping’in, Li Ka-shing’in yurtdışındaki limanlarına ortak olma planlarının duyulmasının ardından %2,5 oranında değer kazandı. Bu seviye, şirketin son 4,5 ay içindeki en yüksek kapanışı olarak kaydedildi. Diğer dikkat çeken hisseler arasında %8 yükselişle Sinotruk Ltd., %3,7 ile China Hongqiao, %2,8 ile SMIC ve %2,6 ile Techtronic Industries yer aldı.

Öte yandan, ABD borsa vadeli işlemleri de bu hafta açıklanacak büyük teknoloji firmalarının bilançoları öncesinde yukarı yönlü hareket etti. Bu gelişmeler, Asya piyasalarının genel havasına da pozitif yansıdı.