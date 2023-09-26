Hangi ağrı akciğer kanseri belirtisi?

Akciğer kanseri nasıl ağrı yapar? Sırt ağrısı hangi kanser belirtisi? Kanserde sırt ağrısı nasıl olur mu? Peki geçmeyen sırt ağrıları kanser belirtisi mi?. İşte, ayrıntılı bilgileri...

Hangi ağrı akciğer kanseri belirtisi?

Editör: Naim Arıoğlu

Kanser ağrısı neye benzer? O ağrı gerçekten kanser belirtisi mi?. BU sorular artan kanser vakalarıyla aynı orantıda sorulmaya başlandı.


Öncelikle akciğer kanserinin ağrı biçimlerini bilmek gerekir. İşte o belirtiler:

Tümör tarafındaki kemik veya bağ dokusunun baskısı ile

Tümör tarafındaki sinirlerin baskısı ile

Ateşli veya iltihabi bir reaksiyon ile

Tümör tarafındaki lenf düğümlerinin şişmesi ile

Başka bir organın kompresyonu ile.

HER SIRT AĞRISI KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Sırt ağrısı tek başına bir kanser belirtisi değildir. Ancak, kanserin bir nedeni olabilecek bazı durumlar, örneğin kemik kanseri veya akciğer kanseri, sırt ağrısına neden olabilir. Bu nedenle, sürekli veya ağrısı artan sırt ağrılarının nedenini araştırmak için bir doktora başvurmanız önerilir.

KANSERDE SIRT AĞRISI NASIL OLUR?

Kanser nedeniyle sırt ağrısı şöyle olabilir:

Başka bir organın kompresyonu veya metastazı sonucu
Tümör tarafındaki lenf düğümlerinin şişmesi ile

İlaçların yan etkileri sonucu oluşan kemik ağrısı.

Tümör tarafındaki kemik veya bağ dokusunun baskısı ile

Tümör tarafındaki sinirlerin baskısı ile

GEÇMEYEN SIRT AĞRISI NEYİ İŞARET EDER

Sırt ağrıları, insanların hayatını oldukça etkileyebilir ve kimi zaman çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Geçmeyen sırt ağrılarının nedeni, ciddi bir hastalık veya rahatsızlık olabileceği gibi, günlük aktivitelerin yorgunluğu veya yanlış pozisyonlarla bağlantılı olabilecek daha hafif bir durumda da olabilir.

Eğer sırt ağrılarınız sürekli veya gün geçtikçe kötüleşiyorsa, bir doktora başvurmanız önerilir. Doktorunuz, ağrınızın nedenini belirlemek için fiziksel muayene, görüntüleme testleri veya diğer testler gerektiğine karar verebilir. Ayrıca, doktorunuz size bel ağrısının önlenmesi veya tedavisi için öneriler yapabilir.

Eğer geçmeyen sırt ağrılarınız varsa, aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz

Ağrı kesici ilaçlar:
Reçetesiz ağrı kesici ilaçlar, geçici olarak sırt ağrısını hafifletmek için kullanılabilir.

Düzenli egzersiz ve streching:
Sırt kaslarınızı güçlendirmek ve esnek tutmak için düzenli egzersiz ve streching yapın.

Doğru pozisyon:
Doğru pozisyon almak ve yanlış pozisyonları önlemek için günlük aktivitelerinizde dikkatli olun.

KANSER AĞRISI NEYE BENZER?

Kanser ağrısı farklı insanlarda farklı şekillerde hissedilebilir ve diğer ağrılarla benzerlik göstermeyebilir. Ancak, kanser ağrısı genellikle aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir:

Belirli bir bölgede yoğunlaşmış veya yaygın

Geceleri daha kötüleşebilir.

Konstant, yavaş veya hızlı artan

Ateşli, batıcı veya uyuşturucuUyku pozisyonu:
Sırt ağrısı olan kişiler için en uygun uyku pozisyonu, yan yatmak veya bel çerçevesi olan bir yastık kullanmaktır.

SIRT AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Geçmeyen sırt ağrısı durumunda, aşağıdaki tedaviler ve önlemler ağrıyı hafifletebilir veya geçirebilir:

Meditasyon, yoga veya diğer stres azaltma teknikleri

Akupunktur veya diğer alternatif tedaviler. Ağrı devam ederse, bir doktor veya fizik tedavi uzmanına başvurmak en iyisidirAğrıya neden olan hastalığın tedavisi

Fizik tedavi egzersizleri veya masaj
Ağrıyı hafifletmek için günlük aktivitelerin modifiye edilmesi

Tam uyku düzeni

Ağrı kesiciler, antienflamatuar ilaçlar veya diğer ağrı tedavisi ilaçları

İç denetimi (yavaş ve kontrollü hareketler)

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