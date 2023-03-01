Bazı alışkanlıkları yaşam tarzınıza dahil ettiğiniz vakit zeka seviyenizi de üst düzeye çıkartarak geliştirebilirsiniz. Peki, hangi alışkanlıklar beyni çalıştırıyor? Beyni çalıştıracak alışkanlıklar neler?

Zekanızı geliştirmek ve hayatınız boyunca her zaman başarılı olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Peki, neler yapılabilir?

HANGİ ALIŞKANLIKLAR BEYNİ ÇALIŞTIRIYOR?

DÜZENLİ OLARAK OKUMA YAPIN

Düzenli olarak okumaya başlayın. Çünkü bu, kelime dağarcığınızı ve bilginizi artırır.

Okuma becerilerinizi geliştirir ve sizi yeni fikirlere, kavramlara ve bakış açılarına maruz bırakır. Bu, düşünme yeteneklerinize yardımcı olabilir ve hatta yaratıcı düşünmeyi teşvik edebilir.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPABİLİRSİNİZ

Sadece fiziksel sağlığınız için değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınız için de egzersiz yapmak iyidir.

Düzenli egzersiz yapmak beyne giden kan akışını artırır ve bu da bilişsel işlevi geliştirir. Ayrıca genel sağlığı iyileştirecek olan stres ve kaygıyı azaltır. Bu aynı zamanda düşünme becerilerinizi de geliştirecektir.

UYKUNUZU YETERİ KADAR ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Beyninizin tüm bilgi ve birikimleri sakin ve huzurlu bir şekilde işlemesi için iyi bir uyku çekmeniz gerekir. İyi uyku beyninizin gevşemesine ve vücudunuzdaki stresi yok etmesine yardımcı olur. Bu sebeple her gün 7-8 saat uyumanız önerilir

YENİ AKTİVİTELER YAPIN

Yeni aktiviteler ve görevlerle beyninize meydan okumayı öğrenin. Bu, bilişsel yeteneklerinizi geliştirecektir.

Yeni bir dil öğrenirseniz veya yeni bir hobi edinirseniz, kendinizle ilgili genel zekanızı artırabilecek özellikler keşfedebilirsiniz.

FARKINDALIK

Sakin ve rahat kalmanıza yardımcı olacak meditasyon gibi farkındalık pratiği yapın. Bu da stres ve kaygıyı azaltabilir. Dikkatli uygulamalar, şeylere ve hatta duygulara odaklanmanızı ve dikkatinizi geliştirebilir.

MERAKLI OLMAK

Bir şeyler hakkında meraklı ve meraklı olmaya devam ederseniz, yeni bilgiler edinebileceksiniz.

Yeni fikirleri keşfedebilmek ve deneyebilmek için meraklı kalma alıştırması yapmalısınız. Meraklı bir zihin, aktif bir zihindir ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.