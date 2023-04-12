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Alırken en çok hangi ayakkabıya dikkat etmeli

Kadınların sıklıkla kullanmayı tercih ettiği babetler vücutta birçok hastalığa sebep oluyor. İşte nedenleri…

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:55
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Hangi ayakkabıya dikkat etmeli

Alırken en çok hangi ayakkabıya dikkat etmeli
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Babetlerde topuklu ayakkabılar kadar zararlı olduğu belirtilmektedir. Babet ayakkabı modeli, düz ve ince tabanı yüzünden ayak tabanına zarar vermektedir. Ayakkabının tabanının mutlaka 5 cm olması gerekir.

Babette ayağın yerle olan bağlantısı çok yakın olduğu için ayağa zarar vermektedir. Aşırı yüklenme sonucu ayak ve diz ağrılarına sebep olmaktadır. Babetlerin ön kısmının dar olması parmakların rahat olmasını engellemektedir. Sıkışan ayak parmaklarında birtakım rahatsızlıklar meydana gelmektedir.

Babetler kadınların ayaklarında birçok hastalığa neden olmaktadır. Düztaban yapıyor ve ayak parmaklarının yapısında bozukluklar meydana getiriyor. Fakat babet kadınların ayak sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Genellikle topuklu ayakkabıların ayak sağlığına olan zararları anlatılmaktadır.

Yanlış ayakkabı kullanımını sonucunda ayaklarda yaşanan sonuçların yanı sıra, bel, sırt, kalça bacak ve omuriliğinde bir takım sorunlara sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yaşanan problemler göz ardı edilmemeli ve ayak sağlığına dikkat edilmelidir.

Kemik çıkıntıları, parmaklarda yaralanmalar, parmaklarda eğilmeler ve şekil bozukluklarına sebep olmaktadır. Bu yüzden babet kullanımında ön kısmının geniş ve tüm parmakların rahat olacağı modeller tercih edilmektedir. Ayak parmaklarında oluşan bozukluklar ve düztabanlık ayaklarda deformasyonlara yol açmaktadır.

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