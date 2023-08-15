Hangi ayda hangi sebze yenilmeli

Her sebzenin Pazar tezgahlarına çıkma günleri farklı olur. Ancak gelişmiş sera yöntemleriyle de o sebzelere ulaşmak mümkün. Bu nedenle hangi sebzenin hangi ayda tüketilmesini bilmek gerekiyor. İşte o sorunun yanıtı.