Hangi sebze hangi ayda yenmeli

OCAK
Brokoli, Kereviz, Pırasa, Bal kabağı, Kırmızı ve Kara Turp, Kırmızı Pancar, Pazı, Lahana, Ispanak, Havuç, Karnabahar.
ŞUBAT
Lahana, Ispanak, Havuç, Karnabahar, Brokoli, Kereviz, Pırasa, Bal kabağı, Kırmızı ve Kara Turp, Kırmızı Pancar, Pazı.
MART
Ispanak, Havuç, Karnabahar, Brokoli, Pırasa, Bal kabağı, Kırmızı ve Kara Turp, Kırmızı Pancar.
NİSAN
Bakla, Bezelye, Enginar, Kuşkonmaz, Semizotu, Taze Soğan, Taze Sarımsak, Taze Kekik, Limon..
MAYIS
Taze fasulye, Bezelye, Salatalık, Taze barbunya, Taze patates, Taze soğan, Taze sarımsak, Enginar, Bakla, Semizotu, Limon.
HAZİRAN
Patlıcan, Asma Yaprağı, Taze fasulye, Yeşil biber, Dolma biber, Bezelye, Domates, Salatalık, Dereotu, Marul, Taze barbunya, Taze patates, Taze Soğan, Taze Sarımsak, Enginar, Bakla, Semizotu, Rezene.
TEMMUZ
Patlıcan, Kabak, Çalı Fasulyesi, Taze fasulye, Sivri biber, Dolma biber, Börülce, Domates, Salatalık, Dereotu, Taze Soğan, Taze Sarımsak, Semizotu.
AĞUSTOS
Bamya, Kırmızı (salçalık) Biber, Çarliston Biber, Dolma biber, Börülce, Domates , Kabak, Mısır, Patlıcan, Salatalık, Taze fasulye, Taze Fındık, Taze Ceviz, Semizotu.
EYLÜL
Mantar, Havuç, Bamya, Kırmızı (salçalık) Biber, Sivri biber, Dolma biber, Domates, Mısır, Patlıcan, Salatalık, Taze fasulye.
EKİM
Mantar (doğal), Havuç, Kırmızı (salçalık) Biber, Ispanak, Pırasa
KASIM
Balkabağı, Havuç, Ispanak, Pırasa, Karnabahar, Lahana, Kereviz, Pazı.
ARALIK
Balkabağı, Havuç, Ispanak, Pırasa, Karnabahar, Lahana, Kereviz.