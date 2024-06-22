Hangi bakanın icraatları rahatsızlık yarattı? Cumhur İttifakı’nda kriz

Düzenleme: Ümit Karadağ
Hangi bakanın icraatları rahatsızlık yarattı? Cumhur İttifakı’nda kriz

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici’den iktidarın ekonomi politikalarına peş peşe eleştiriler geldi.

Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın birçok alanda vergileri artıracağına dair haberler kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Son günlerde ev sahiplerinin kira kazancıdan, yurt dışı çıkış harçlarından, garson bahşişlerinden, gübre ve hayvan yemlerinden alınan vergilerin artırılmasına yönelik bakanlığın çalışma yaptığı iddia edildi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlığın vergi hazırlıklarına tepki gösterdi.

Destici; az kazanandan az, çok kazanandan çok, yoksul kesimden ise hiç vergi alınmaması gerektiğini savundu.

“ÇÖZÜM VERGİLERİ ARTIRMAK DEĞİL”

“Çözüm ya da çare, var olan vergileri, harçları vb. artırmak değildir” diyen Destici, “Yapılması gereken kazancı olup da, vergisi alınmayan kalemleri tespit edip onları vergilendirmek. Yine geliri yüksek olmasına rağmen düşük gösterenleri hatta hiç vergi ödemeyenleri tespit edip vergi kaçırmalarına müsaade etmemek ve tahsil etmek. Daha da önemlisi ve adil olanı yüksek kazançtan yüksek vergi, az kazanandan az vergi, kazancı ancak ailesinin rızkına-geçimine yetenden de hiç vergi almamak şeklinde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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