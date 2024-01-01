Hangi balığı yiyenin ömrü uzar

Hafıza, kemik ve göz sağlığına önemli ölçüde etkisi bulunan balığın yararları saymakla bitmiyor. Peki, en yararlı balıklar hangileri? İşte ayrıntılar...

Balık iştah kabartıyor. Bir de fiyatları eskisi gibi uygun olsa yemede yanında yat dedirtiyor.

Balık hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer riskini aşağılara çekiyor. Vücut direncini artırıyor. Enfeksiyonlara karşı etkili oluyor.

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, sağlık üzerinde çok yönlü etkisi olan balığın haftada iki kez tüketilmesinin altını çiziyor ve en yararlı balıkları şöyle sıralıyor:

Balığı kızartmayın.

Mutlaka salatayla tüketin.

Haftada iki kez mutlaka tüketin.

Küçük balıkların kılçıklarını da yiyin.

Limon sıkın.

Az pişirin.

EN FAYDALI BALIKLAR HANGİLERİ



USKUMRU

Omega 3 yağ asidi açısından zengin.Zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece yararlı. Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitaminini içeriğinde barındırıyor. B12 ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor. Bu nedenle düşünme ve algılamada zorlanmaların önüne geçiyor.

PALAMUT

Yüksek protein ve D vitamine sahip. Kan dolaşımını iyileştiriyor. Vücutta üretilmeyen, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA’dan en zengin olanı. İçeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraları iyileştiriyor.

LÜFER

Kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenliyor. Atar damar sağlığı için önemli olan potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum zengini.



HAMSİ

Mutlaka kılçığıyla yenmesi gerekiyor. Kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların de yemesi şart.

A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin. Kalp koruyucusu. Ani ölümlerin önüne geçiyor. Ancak kesinlikle kızartmadan yenmesi gerekiyor..