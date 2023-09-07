Hangi besin hangi hastalığı ortadan kaldırır

İlaçlara bağımlı hale gelmek pekte iyi değildir. Birçok hastalığın çaresi aslında doğal yollarla düzeltilebilir. O nedenle tek alternatif ilaç olmamalı. Sağlıklı olmak için sağlıklı beslenmek ve düzgün yaşamak gerekiyor. Hangi gıdanın hangi hastalığa iyi geldiğini bilmek gerekir. İşte o besinler ve iyi geldiği hastalıklar.

MUZ

Her gün bir adet muz yemek, üzerindeki yorgunluğa şifa olacaktır. Günde bir adet muz yemeyi alışkanlık haline getirerek, kendinizi depresif ruh hallerinden kurtarabilirsiniz.

SÜT

Süt içerek, gece kabus haline gelen uykusuzluğu çözebilirsiniz.



ÇİKOLATA

Çikolata, neredeyse antidepresanlar ile aynı değerde olan vücuttaki serotonin seviyelerini arttırır.

YER FISTIĞI

Kaygılı insanlar, her gün yarım bardak yer fıstığı tüketebilir. Yer fırstığı faydaları ile öne çıkan bir besindir. Fıstığın içerisinde bulunan triptafon, düşük seratonininizi yükseltir. Böylece düşük seratonin oranının neden olduğu depresyon ve depresiflikten korur.

PORTAKAL

Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız, günde bir portakal ya da bir bardak portakal suyu içebilirsiniz

KİRAZ

Bir bardak kiraz suyu içmek kas ağrılarını büyük ölçüde azaltabilir. Egzersiz öncesi veya sonrası kiraz suyu tüketirseniz kaslarınız daha az ağrır.

NANE

Mideniz ağırıyorsa, yemekten sonra iki adet nane şekeri alın ya da nane çayı için.