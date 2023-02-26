Yiyecekleri buzdolabında saklayarak besin değerini korumaya çalışırız. Uzmanlar bazı yiyeceklerin buzdolabında saklanmaması gerektiğini söylüyor. Peki, hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?

Genellikle tükettiğiniz yiyeceklerin bozulmaması için onları buzdolabında saklamayı tercih edersiniz. Ancak bazı yiyecekleri buzdolabında saklamak hem yemeklerin tadını bozuyor, hem de sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor.

HANGİ BESİNLER BUZDOLABINDA SAKLANMAMALI?

Tüketeceğiniz yiyecekleri marketten ya da pazardan aldığınızda mutfağınızda bozulmadan muhafaza edebilmek için buzdolabına koymayı tercih edersiniz. Ancak her yiyeceği buzdolabına koymamanız gerektiğiniz unutmamalısınız.

Çünkü bazı yiyecekler buzdolabında saklandığında birçok mikrop üreterek sağlığınızı ciddi anlamda tehdit ediyor.

BUZDOLABINDA BESİN DEĞERİ BOZULAN YİYECEKLER NELER?

MUZ

Vücut için muhteşem bir vitamin kaynağı olan muzu bozulmaması için saklarken çok dikkatli olmanız gerekir.

Genellikle herkes muzu buzdolabında saklamayı tercih eder. Ancak muzları buzdolabına koymak olgunlaşmasını engeller. Besin değerini kaybetmesine sebep olur.

AVOKADO

Diyet listelerinin ve salataların vazgeçilmezi olan avokado, özellikle son yıllarda herkes tarafından severek tüketiliyor.

Avokadonun vücuda sayısız faydası bulunuyor. Sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini düzenliyor.

Ancak muhteşem bir lezzete sahip olan avokadoyu doğru saklamak gerekiyor. Buzdolabına konulan avokadonun tadı değişiyor ve olgunlaşamıyor. Vücuda olan faydasını yitiriyor.

KAHVE

Lezzetiyle ve kokusuyla severek tüketilen kahve, uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için genellikle buzdolabına koyuluyor.

Ancak buzdolabında saklanan kahve kahvenin lezzetinin bozulmasına yol açıyor.

Buna buzdolabının içerisindeki soğukluk ve nem sebep oluyor. Kahvenin tazeliğini uzun süre korumak için cam kavanozda serin bir yerde saklamanız gerekiyor.

FESLEĞEN

Genellikle makarnaların üzerine sos olarak kullandığınız fesleğen de buzdolabına girdiğinde tüm özelliklerini kaybediyor.

Buzdolabındaki soğuk fesleğenin hızlıca solmasına neden oluyor. Bu nedenle fesleğenin bir bardak suyun veya kabın içerisinde beklemesi en doğru saklama şeklidir.

DOMATES

Domatesi asla buzdolabında saklamamanız gerekiyor. Çünkü domates yapısı gereği suludur ve buzdolabına girdiğinde soğuk hava sebebiyle bu özelliğini kaybeder.

Domatesin kabuğu kırıştıktan sonra bakteri üreterek sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor.

PATATES

Patates her yemeği güzelleştirir ve kızartmasıyla adete sofraların vazgeçilmezi olur. Ancak patates buzdolabına girdiğinde tüm özelliklerini anında kaybediyor.

Çok çabuk bir şekilde bozulan patatesin içerisinde nişasta buzdolabının soğuğu nedeniyle şekerleniyor. Bu da patatesin pütürlü olmasına yol açıyor.

Bazı kaynaklara göre patates buzdolabında saklandığında kanserle bağlantılı olan akrilamid oluşturmak için amino asitlerle reaksiyona girebilir.

SARIMSAK

Sarımsak hem yemeklere lezzet katar hem de bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur.

Doğal bir antioksidan sarımsak, buzdolabında 2 günden fazla kaldığında bakteri üretmeye başlıyor.

Böyle tüketildiğinde farkında olmadan vücudu adeta zehirliyor. Bu sebeple sarımsağı buzdolabında saklamamanız öneriliyor.

BAL

Oldukça yüksek fiyata alınan balların erkenden bozulma riski birçok kişiyi tedirgin ediyor.

Bu nedenle ballar buzdolabında saklanıyor. Ancak balın son kullanma tarihi neredeyse hiç yoktur. Buzdolabına konulan bal kristalize olarak şekerleniyor. Bu da istenmeyen görünümlere ve tada sebep oluyor.