Hangi besinler cildi güzelleştirir? Uzmanlar açıkladı

Güzellik ve sağlık denildiğinde akla ilk gelen cilt sağlığıdır. Peki, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmak için neler yapmalıyız?

Cilt bakımının yanı sıra, doğru beslenme de bu konuda kilit rol oynuyor.

Cilt uzmanı Ahmet Akın, cilt sağlığı için önerilen meyveler ve cilt lekeleriyle mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Akın, kış aylarında sıkça tüketilen greyfurtun, içerdiği kolajen sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirdiğini ve cilt tonunu eşitlediğini belirtti.

Akın, cilt güzelliği için antioksidan ve kolajen içeren meyvelerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekti.

Uzm.Dyt. Nur Ecem Baydı Ozman ise, cilt bakımı için tüketilmesi gereken besinlerle ilgili önerilerde bulundu.

Ozman, koyu renkli sebzelerin hücre yenilenmesini sağlayarak cildin daha parlak görünmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Cildi Güzelleştiren 14 Mucizevi Besin...

• Hindistan Cevizi Yağı: Yağ asitleri ve E vitamini ile cilt yaraları ve akne tedavisinde etkili.

• Somon: Omega 3 ve D vitamini ile cilt lekeleri ve kırışıklıklarla mücadele ediyor.

• Kırmızıbiber: Karotenoid içeriği ile kan dolaşımını hızlandırıp kırışıklıkları azaltıyor.

• Ispanak: A, C ve E vitaminleri ile cilt sağlığını destekliyor.

• Yeşil Çay: Antioksidanlarla cildi serbest radikallere karşı koruyor.

• Kereviz: Lifli yapısı ile cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları azaltıyor.

• Keten Tohumu: E vitamini ile cilde esneklik kazandırıyor.

• Bitter Çikolata: Kakao oranı yüksek olanlar cildi güneşin zararlarından koruyor.

• Karpuz: C vitamini ve su içeriği ile cildi nemlendiriyor.

• Domates: Likopen ile cildi koruyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.

• Ananas: Demir, kalsiyum, B ve C vitaminleri ile hücre yenilenmesine yardımcı oluyor.

• Armut: C vitamini ile cildi sıkılaştırıyor.

• Havuç: A vitamini ile cilt sağlığını iyileştiriyor.

• Nar: Hücre oluşumunu teşvik ediyor ve cilde canlılık katıyor.