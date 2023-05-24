Hangi besinler cildi ışıldatıyor

Bazı bitki ve besinler cildinizi pırıl pırıl yapıyor. İşte o bitki ve besinler…

Hangi besinler cildi ışıldatıyor

BU BESİNLER CİLDE İYİ GELİYOR

KAVUN:

Cildinizin rengi donuksa, günde birkaç dilim kavun yemek iyi gelecektir. Ayrıca dirsek bölgesindeki deri sertleşme ve kurumaları için de faydalıdır. Ciltteki pullanmayı önler.

ZEYTİNYAĞI:

Cildi pürüzsüz, nemli ve esnek bir hale getirir.

SICAK SU VE LİMON:

Bu karışımı sabah içtiğinizde toksinleri atmaya yardımcı olur.Safra kesesi ve karaciğeri harekete geçirir, sıcak su bağırsakların ve cildin su ihtiyacını karşılar.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, brokoli ve kereviz gibi sebzeler, yüksek oranda antioksidanlar ile (yaşlanmayı geciktiren ve çevre kirliliğinin etkisini azaltan vitaminler) cildin esnek kalmasını sağlayan C vitamini, yaraların iyileşmesine yardımcı olan A vitamini ve hücrelerin oksijeni kullanmasını sağlayan E vitamini içerir.

PANCAR:

Derideki kılcal damarların duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olan C vitamini pancarda yüksek oranda bulunur.

ELMA:

Cildi destekleyen E vitamini ve folik asit içeren elma, cildin berraklaşmasını sağlar.

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