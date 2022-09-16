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Hangi besinler enerji tüketir?

Uzmanlar bazı besin maddelerinin enerjinizi tükettiğini ve onlardan kesinlikle uzak durmanız gerektiğini söylüyor. Peki o yiyecekler hangileri? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:34
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Hangi besinler enerjinizi tüketir?

Hangi besinler enerji tüketir?
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KIZARMIŞ BESİNLER
Fazlaca kızartılmış yiyeceklerde iltihap molekülleri oluşur. Bu nedenle sızma zeytinyağıyla yapılan kızartmalar çok zararlıdır. Onun yerine zeytinyağı ya da avokado yağı kullanılmasında fayda vardır.

ALKOL
Alkolün her türlüsü iltihabı tetikliyor. Bu nedenle aşırı alkol kullanımı kanser, karaciğer hastalığı ve nörolojik hastalıkları tetikleyen en önemli faktördür..

ŞEKERLİ GIDALAR
Şeker kalori bakımından yüksek ve besin maddeleri bakımından düşüktür, bu da çok fazla tüketmenin kilo almayı ortaya çıkardığı anlamına gelir. Kilo alımına bağlı olarak ortaya çıkan obezite de bir tür kronik iltihaplanmaya neden olur.

PAKETLİ GIDALAR
İşlenmiş gıdalar bağırsakta yaşayan bakterilerin bileşimini değiştirerek kronik iltihabı harekete geçirir. Özellikle bisküvi, kraker, beyaz ekmek ve diğer rafine karbonhidrat ürünleri gibi yiyecekler kan şekerini hızla yükseltir ve bu da vücut kan şekerini normale döndürmeye çalışırken iltihaplanmayı tetikliyor.

YANMIŞ IZGARA ETLER
Herhangi bir hayvansal proteini yüksek sıcaklıkta pişirmek aynı zamanda sigara dumanında ve araba egzozunda da bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonları ortaya çıkarır. Etin çok yanmamında yarar var. Bunun için marine sırasında imon suyu, otlar ve baharatlar kullanılmalıdır.

İŞLEMDEN GEÇMİŞ ET ÜRÜNLERİ
Salam, sosis ve pastırma gibi, vücudun yağ dokusunu daha iltihaplı hale getiren yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle zararlı. Bu gıdaların mide kanserine yol açması oranı yüksek.

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