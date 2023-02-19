Sağlıklı diye yiyiyoruz ama şiddetli ağrı yapıyor

Yaşanan şiddetli ağrılar oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özelikle gut ağrısı çeken insanlar bu sağlık probleminin ne kadar ciddi sonuçlara yol açtığını sık sık paylaşıyor. Yediğimiz yiyecekler yaşadığımız sağlık problemleri üzerinde önemli rol oynayabiliyor. Gut nöbetleri geçiren insanlar günler önce aynı üç yiyeceği yediklerini bildirdiler.

Gut hastalığı oldukça ağrılara neden olan iltihabik bir hastalıktır. Sık sık ataklar yaşanmasına neden olan gut hastalığında doğru beslenme oldukça önemlidir. Çoğu zaman bu ataklardan muzdarip hastalar, alevlenmelerine giden günlerde üç gıdadan birini yediklerini bildirdiler. Bu gıdaların içerisinde çok sağlıklı olduğunu bildiğimiz yiyecekler de yer alıyor.

Sadece eklemlerde - gut olarak bilinen - keskin kristallerin birikmesinden şikayetçi olan hastalarda hiperemi tedavisi gerekir. Hiperürisemi geliştirme olasılığınızı artıran birkaç faktör vardır, iki ana faktör cinsiyetinizin erkek olması ve obezitedir. Belirli sağlık koşullarına sahip olmak da sağlıksız ürik asit artışlarına neden olur, ancak bunu yönetmek gut komplikasyonları riskini azaltır.

BU ÜÇ GIDANIN TÜKETİMİNE DİKKAT

Yaşam tarzı, özellikle diyet olmak üzere, duruma üçüncü bir önemli katkıda bulunur.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, fruktoz ve pürin içeriği yüksek yiyecekler gut ataklarıyla yakından bağlantılıdır. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi şöyle diyor: "Bazı araştırmalar, belirli gıdaların gut ataklarıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Gut atakları, görünüşe göre birkaç gün önce çok fazla et, balık veya deniz ürünü yemiş kişilerde daha yaygın. Bu, birçok insanın deneyimleriyle eşleşiyor.

YETERLİ SIVI YOKSA EKLEMLERDE KRİSTALLEŞME GÖRÜLEBİLİR

Vücut pürinleri farklı yiyeceklerden farklı şekilde emer, bu nedenle pürinden zengin tüm yiyecekler gut için bir risk faktörü olarak kabul edilemez. Pürin yutulduktan sonra, molekülün parçalanmasına yardımcı olmak için çoğunlukla vücutta yapılan ürik asit salınır. Ürik asidi oluşturan kristaller, çevre dokuda yeterli sıvı yoksa eklemlerde birikme eğilimindedir.

GUT HASTALIĞINDA YENİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

Şeker ve şekerli besinler , tatlılar (Bal, reçel, marmelat, pekmez..)

Hamur işi, börek, çörek, pasta, kurabiye, kek vb.

Kaymak, krema, mayonez

Hayvansal yağlar(tereyağ, margarin, kuyruk yağ..)

Av etleri (Kaz, ördek,keklik, bıldırcın,tavşan..)

Tam yağlı süt, yağlı et suları ve bunlarla yapılmış yemekler

Sakatatlar (karaciğer, böbrek, dalak, işkembe, dil, beyin, kokoreç..)

Sucuk, pastırma, sosis, salam

Alkollü içecekler

Havyar, midye, kalamar, ıstakoz, ançuez, sardalya

Leblebi, kuruyemiş

Tam yağlı peynirler

Yağda kızartılmış, kavrulmuş, sos eklenmiş yemekler

Kepekli, çavdarlı, yulaflı ekmekler, krakerler

İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar

GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gut, genellikle uyarı vermeden meydana gelen ani ve tekrarlayan ataklarla karakterizedir. Şiddetli ve kronikleşen gut, vücudun deforme olmasına neden olabilir. Her birey farklı semptomlar yaşayabilirken, en yaygın görülen gut belirtileri ise aşağıdaki gibidir;

Ağrı

Şişlik ve kızarıklık

Yoğun eklem ağrısı