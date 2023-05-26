Hangi besinler kalbin dostu

Çeşitli hastalıklara karşı “doğal ilaç” olarak kabul edilen gıdaların birçoğunun kalbin dostu, bazılarının ise yüzyılın en yaygın hastalıklarından biri olan kanserin düşmanı olduğu bildirildi. Araştırmalar, kirazdan bezelyeye pek çok gıdanın kalbe yararlı, kayısı, lahana, fasulye ve tahıl ürünlerinin de kanserin düşmanı olduğunu ortaya koydu.

Elma

Elmada bulunan ve pectin adı verilen lif kendini kolesterole bağlar. Böylece kolesterolün damarlardan geçmesini önler. Elma düzenli olarak yenirse, kalp hastalığına yakalanma tehlikesi azalır.

Fasulye

Fasulye kanınızdaki kolesterol miktarı azaltır. Böylece damar tıkanıklığı, felç ve kalp krizi riskinizi azaltır.

Ispanak

Ispanak demir içermesede kalp hastalıklarına ve yüksek tansiyona karşı birebirdir. Kolekterolün damarlara yerleşmesini önler. Ayrıca ıspanak, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri içerir, kan basıncını düşürür.

Greyfurt

Narenciye türündeki bu yararlı meyve 80 kalori içerir. Aynı zamanda bir C vitamini deposudur. Ayrıca içi pembe olan greyfurta renk veren madde damarları kolesterolün tahribatından koruyan bir antioksidandır.

Yulaf

Yulaf ve yulaf gevreği, kolesterolün bir numaralı düşmanlarıdır. Yulaftaki lif kendini kolesterole bağlar ve kolesterolü vücut sisteminden dışarı çıkarır. Günde 1-1/2 fincan yulaf yerseniz kanınızdaki kolesterol miktarı %20 oranında azalır.

Fındık

Fındık kolesterol oranını düşüren mono doymamış yağ içerir. Fındık ayrıca E Vitamini, çinko, lif ve magnezyum açısından da zengindir.

Zeytinyağı

Doymuş yağlar yerine, zeytinyağı kullanırsanız, kanınızdaki kolesterol miktarı azalır ve kan basıncınız düzene girer.

Domates

Domatesin kırmızı renk almasını sağlayan likopen isimli madde, damarlarda kolesterolün birikmesini önler. Özellikle domates salçasının kolesterole karşı iyi bir silah olduğunu belirtelim.