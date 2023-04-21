Hangi besinler Kalsiyum deposu?

Kalbinizin sağlıklı ve düzenli çalışması, sinir iletilerinizin yürütülebilmesi, kaslarınızın düzgün çalışabilmesi için de kalsiyuma ihtiyaç var. Kalsiyumdan eksik beslenmek bazı kanserleri beraberinde getiriyor. Peki, Kalsiyumu nereden alacağız ve ne kadar miktarda almalıyız?

KALSİYUM NE KADAR ALINMALI?

Uzmanlar ne kadar kalsiyum alınması gerektiğini tam olarak bilemiyor. Ancak sağlıklı ve güvenli kalsiyum miktarını vücudumuza almak kesinlikle şart. Çünkü kalsiyum osteoporozdan koruyor. Yani kemik sağlığı çin çok önemli… Sözgelimi; Hindistan ya da Japon yaşlılarında kalça kırığıyla karşılaşma olasılığı, her gün 1000 mg.dan fazla kalsiyumu vücuduna dâhil etmeyi başaran İskandinav kadınlarından daha az.

YOĞURT ŞART

Bir kase yoğurtta 300-400 mg civarında kalsiyum var. Süt de güçlü bir kalsiyum kaynağı. Bir bardak süt 300 mg civarında kalsiyum mevcut. Kalsiyumla zenginleştirilmiş kahvaltı gevrekleri özellikle büyüme çağı çocukların ve yaşlıların kalsiyum eksikliğini karşılamada güçlü seçenekler olabilir. Bakliyat grubu yiyecekler ve bademde de bol miktarda kalsiyum bulunuyor. Menopoz sonrası ek kalsiyum ihtiyacı konusunu fazla abartmamak ve eğer destek olarak kalsiyum kullanmak gerekiyorsa doğru miktarı belirlemek için bir doktordan yardım istemek gerekiyor.

KEFİR Mİ, YOĞURT MU, PEYNİR Mİ DAHA GÜÇLÜ?

Özellikle protein ihtiyacını karşılamada bu besinler çok önemli bir işlev görüyor.

Süt, çocukların büyüme ve gelişmesinde önemli bir besin unsuru ama yoğurt, peynir ve ayranı da çocuk ve gençlerin vazgeçilmez yiyecek içecekleri olarak düşünmek gerek. Sağlığa zararlı içeceklerin hızla yaygınlaştığı günümüzde ayranın çocuk ve gençler tarafından daha çok tercih edilmesinin yollarını bulmak zorundayız. Yoğurt, probiyotik gücü nedeniyle biraz daha öne çıkıyor. Kahvaltı dâhil öğle ve akşam yemeklerinde de yani her öğünde tüketilebilen bir besin olması yoğurdu daha önemli hale geliyor. Bizim beslenme tarzımız da yoğurda uygun. Türk mutfağı yoğurdu sulu yemeklerde, sebze yemeklerinde, pilav ve makarna hatta böreklerde bile kullanıyor, cacık yapıyor.