Hangi besinler kamburluğu önler

Bazı besinler kamburluğun önünü kesiyor. İşte ayrıntılar…

Ancak bu günlük yaşantıda ve düzensiz beslenme nedeniyle bu mümkün olmaz. Fakat bazı besin maddeleri var ki kamburluğun bunun önünü kesiyor. Omurgadaki kemikler, kaslar ve diğer yapılar, vücudu destekleyecek ve diğer işlevlerini yerine getirebilecek kadar güçlü olmaları için doğru bir beslenme sistemine ihtiyaç duyuyor.

Genel kemik sağlığını destekleyen gıdaları seçmek, sağlıklı bir omurgayı da beraberinde getirir. Peki, o beinler hangileridir? İşte o besinler…

Sağlıklı kemikler için ilk besin grubu kalsiyum içeren gıdalar. Kalsiyumun yeterli miktarda alınmadığında, vücut kandaki kalsiyum dengesini sağlamak için kemiklerdeki kalsiyumu kullanıyor. Kalsiyum gereklidir fakat tek başına yeterli değil. Kalsiyumun diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte alınmasıyla oluşan sinerjik etki, kemik kalitesini artırmada daha etkili oluyor. Protein ve gerekli minerallerin yeterince alınabilmesi için ise et ve süt ürünlerinin düzenli alınması gerekiyor. Bunlar vücuttaki kafein, aşırı alkol, sigara, obezite ve tuz, idrarla kalsiyum atılımını artırıyor. Kemik sağlığı için kalsiyum alımı kadar emilimi de önem taşıyor. Besinlerle alınan kalsiyumun ancak yüzde 50’si emiliyor. Kalsiyum ve fosfor birlikte çalışan önemli iki mineral, fosfor ile kalsiyum birbirlerine eşit miktarda alındığında emilimleri artıyor.

EN ÖNEMLİSİ KALSİYUM

Kalsiyum içeren besinler; süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller.

MAGNEZYUM

Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, rafine edilmemiş tahıl taneleri ve koyu yeşil Yapraklı sebzeler önemli magnezyum kaynağı. Kemik gelişimine katkı sağlıyor.

D VİTAMİNİ

Kemik sağlığı için önemli; balık yağı, süt ve süt ürünleri, morina balığı yağı, sardalye, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde D vitamini bakımından zengin.

K VİTAMİNİ

Kemik dostu; yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, bürüksel lahanası, maydanoz, şalgam, pancar yaprağı, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz, tahıllar, tereyağı, peynir, yumurta, karaciğer, soya fasulyesi, yeşil çay, kivi, yaban mersini, kuru erik, havuç K vitamini içeren besinler arasında.



ÇİNKO

Sağlıklı kemik gelişimi için gerekli. Çinko içeren besinler deniz ürünleri, kırmızı et, mantar, ceviz, badem, fındık, fasulye, bulgur ve bezelye olarak sıralanabilir.

A VİTAMİNİ

Kemik gelişimine ve büyümesine katkısı oldukça fazla. A vitamini yönünden zengin besinler; turuncu renkli besinler, süt, yumurta, balık, karaciğer, brokoli, kivi, erik ve incir.

POTASYUM

Kemikler için gerekli. Günlük tüketilmesi gereken potasyum miktarı 3,5 gramdır. Potasyumdan zengin besinler; koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu patates, kuru kayısı, sakız ve somon balığı, yoğurt, avokado.