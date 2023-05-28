Hangi besinler kaşıntıyı önler

Alerjen denilen bu maddeler, bağışıklık sistemimizle temas ettiğinde vücudumuz buna karşı aşırı miktarda koruyucu madde (antikor) üretiyor ve bu duruma alerji deniliyor. Alerjik astım, alerjik göz nezlesi, astım, gıda alerjisi gibi tanıların toplumumuzun %30’unu etkilediği düşünülürse alerji konusu hepimiz için ciddi bir sorun gibi gözüküyor. Belli minarel ve vitaminlerden zengin besin gruplarını tüketerek alerjen etkileri baskılamak ve hatta önüne geçmek mümkün.

ELMA

Kimyasal bir pigment olan ve diyetlerde oldukça faydası olan kuersetin maddesi elma kabuğunda bol miktarda bulunur. Aynı zamanda, azotlu bir bileşik olan histamin salınmasını engellediğinden deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonların önüne geçer ve etkili bir koruma sağlar. Salata ve ara öğünlerinizde günde en az bir elma tüketerek alerjik reaksiyonları baskılayabilirsiniz.

TATLI PATATES

İnsanoğlunun bildiği en eski sebzelerden biri olan tatlı patates yüksek oranda besleyicidir. Alerjik bir bünyeye sahipseniz diyetinize eklemeniz gereken gıdaların başında tatlı patates yer alabilir. Bebekler için tarihte güvenli ilk yiyecek olan tatlı patates, alerjiye en az neden olan yiyecektir. Yüksek oranda antioksidan kaynağı olup C vitamini de içermektedir.

KARABUĞDAY

Karabuğday ismi sizi yanıltmasın, aslında tohum yapıdadır. Karabuğdaya gösterilen duyarlılık ya da diğer bir isimle intolerans gelişmesi oldukça nadir görülür. Bu özelliği onu buğday ve diğer taneli tahıllara karşı mükemmel bir alternatif haline dönüştürür. Dövülmüş karabuğdayı, yulaf peltesiyle birleştirerek sağlıklı bir kahvaltı yapabileceğiniz gibi ununu çeşitli tariflerde kullanabilirsiniz. Yüksek oranda protein içeren karabuğdayın 100 gramında 92 kalori bulunur. Aynı zamanda yağ ölçümüne dikkat eden bireyler için tok tutan ve sağlıklı bir besindir.

KUŞBURNU

Gül bitkisinin meyvesi olan kuşburnu, şifalı olmasının yanı sıra antialerjiktir. Histamin oluşturan enzimleri baskılayan içeriği ve C vitamini deposu olması onu alerji karşıtı yapmıştır. Aynı zamanda E vitamini için de iyi bir kaynak olduğu söylenebilir. Çorbadan tatlıya geniş bir yelpazede kuru ve taze halini tüm tariflerinizde kullanabilir, aynı zamanda bitki çayını da tüketebilirsiniz.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu; kanser, kalp rahatsızlığı ve eklem ağrısı gibi birçok hastalığı iyileştirme ve tedavi etmede kullanılmaktadır. Ayrıca alerjik reaksiyonu önleme ve hafifletmeye yardımcıdır. Bu önemli anti-alerjen tohum selenyum kazanımı için çok iyi bir kaynaktır. Keten tohumu ve yağı, Omega-3 yağ asitleri için en iyi bitki kökenli kaynaklardan biridir. Yüksek Omega-3 alımı alerji riskini azaltmakla doğrudan ilişkilidir.