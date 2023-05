Hangi besinler saç dökülmesini önler

Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir. Özellikle günlük hayatımızda yaşadığımız stres ve düzensiz beslenme sorunu saç dökülmesini tetikleyebilir.

Saç dökülmesinin nedenleri Kadınların özellikle de erkeklerin büyük sorunu olan saç dökülmesi, kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir. Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralanabilir. Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.

YEŞİL SEBZELER

Eğer demir eksikliğine bağlı saç dökülmeniz varsa, yeşil yapraklı sebzeler tüketmeniz saç dökülmesini yavaşlatacaktır. Demir eksikliğinin belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir. Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açıyor.

KURUYEMİŞ

Yerfıstığı saç dökülmesine neden olan tiroid bezi sorunlarını engelleyen iyot bakımından oldukça zengin bir kuruyemiş. Saçların normal uzama döngüsünün korumasında E vitamini, esansiyel yağ asitleri ve sülfür içeren kuruyemişler oldukça etkili. Ceviz, fındık, badem gibi yemişler saçlara doğal parlaklık verir. Kabak çekirdeği omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından zengindir ve tüm bu mineraller saç sağlığını korumaya yardımcı olur.

YOĞURT

Protein tüketimi saç sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yoğurt, saçların uzamasını teşvik eden kalsiyum ve protein bakımından zengindir.

C VİTAMİNİ MEYVELER

C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır. C vitamini vücudunuzdaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olurken ısı, güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korur. Portakal, greyfurt, karpuz, çilek başta olmak üzere C vitamini içeren meyvelerle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Çinko içeren deniz ürünleriBalık, karides ve mideye gibi deniz ürünleri saç köklerini güçlendiren ve hormonları dengelemeye yardımcı olan çinko içerir. Erkek tipi saç dökülmesinde çinko eksikliyle sık karşılaşılıyor.

Fasulye Hayvansal proteine bir alternatif olan fasulye sağlıklı saçlar için de gerekli olan proteini sağlayabilir.

Tavuk, hindi ve yumurtaGerekli proteini sağlıksız, yağlı et gibi besinlerden almak yerine daha az yağlı olan kaliteli protein kaynağı tavuk ve hindi eti tüketebilirsiniz. Ayrıca B12 vitamini ve biotin içeren yumurta saçlarınızı güçlendirir.

Saç çıkardığını iddia eden ürünler kansere yol açabilir Bolca kullanılan saç şekillendiriciler ve kalitesiz ürün kullanmaktan kaçının. Her gün fön, maşa vb. şeyler yapmamaya çalışın.

Özellikle internette karşınıza her çıkan saç çıkardığını iddia eden, içerisinde hormon bulunduran, kalp ritim bozukluğuna, enfarktüse ve kansere yol açabilecek ürünlere kanmayın. Bu ürünlerin iyi araştırılması her zaman önemli.