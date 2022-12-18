Cilt sağlığına dikkat etmek için kırışıklık önleyici ve yaşlanma karşıtı kozmetik ürünlerini tercih etmek yerine uzmanlar yaşlanma karşıtı sayılabilecek besin değeri yüksek ürünleri tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Kırışıklıklarından rahatsız olan kişiler arama motorlarında yaşlanma karşıtı ve kırışıklık karşıtı besinleri araştırıyor. Peki, Hangi besinler yaşlanma karşıtı? Kırışıklık karşıtı besinler var mı?

Kök hücreler insan vücudunun temel yapı taşlarıdır ve tüm organlar için olduğu gibi cilt yenilenmesinden de onlar sorumludur. Yaşlandıkça, vücutta dolaşan kök hücre miktarları her yıl azalmaya başlar, bu da iyileşmeyi ve iyileşmeyi zamanla çok daha zor hale getirir. Beslenme vücudumuzun doğal yenilenme döngülerinde en önemli faktördür. Diyetinize kök hücre dostu gıdaları dahil etmek, doğal hücre büyümesini teşvik etmek için muazzam bir yoldur.

Erken yaşlanmayı önlemek ve hücre yenileme hızını arttırmak için elimizdeki en önemli kaynak besinlerdir. Vücudunuzu toksinlerden arındırmak, hücre yenilenmesi için ihtiyacı olan vitamin, mineral ve antioksidanları doğru şekilde almak hücrelerin yenilenme hızına büyük katkı sağlar.

Cildinizdeki kırışıklıklarla mücadele ediyorsanız, bu besinlerden bol bol tüketerek kısa zamanda cildinizdeki farklı görebilirsiniz. Hücre yenilenme hızınızın sekteye uğramaması için ayrıca toksit gıdalardan da uzak durmanız gerekir. Örneğin, basit karbonhidratlardan olan şeker, hamur işleri gibi besinler ve paketlenmiş işlenmiş gıdalar vücutta toksinlerin artmasına neden olur.

HANGİ BESİNLER YAŞLANMA KARŞITI?

ZENCEFİL

Hücre yenilenmesi konusunda tam bir uzman. Vücudu toksinlerden arındırarak hücre yenilenme sürecine katkı sağlıyor. Zencefil özü, mezenkimal kök hücrelerdeki oksidatif stresi azaltarak hedef dokudaki yaşam sürelerini uzatıyor.

Zencefilin ayrıca, çoklu doymamış bir yağ asidinin etkilerini inhibe ederek inflamasyonla savaştığı da biliniyor.

Zencefil, vücutta çok sayıda yararlı sağlık etkisi olan bileşikler açısından zengindir. Potansiyel antioksidan, antidiyabet, antiinflamatuar, antikanser, kilo verme dostu ve beyin ve kalp koruyucu etkileri vardır.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Karnabahar, Brokoli, lahana, lahana, tere ve Brüksel lahanası gibi turpgiller kök hücre büyümesi için en iyi besinlerden bazılarıdır.

Bu sebzeler, sindirebileceğimiz veya soluyabileceğimiz zararlı toksinlere karşı koyan karaciğerdeki enzimleri önleyen sülforafan bileşiğiyle doludur.

Bu yeşil yapraklı sebzeler ayrıca kan dolaşımındaki enflamatuar ajanları azaltmaya yardımcı olan Indol-3-karbinol molekülleri ile doludur.

HAVUÇ

Havuç , cildinizi nemlendirmeye ve güneşin zararlarından korumaya yardımcı olabilecek doğal yağ içerir. Hücre yenilenmesine destek olur ve kırışıklıkları azaltır.

Havuç, iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilecek bir tür omega-6 yağ asidi olan linoleik asit açısından yüksektir. Havuç ayrıca vücutta A vitaminine dönüşen ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan beta-karoten içerir..

MADEN SUYU

Doğal maden suyu içeriğindeki güçlü mineraller sayesinde hücre yenilenmesine destek olur. Damar genişletici görevi görerek cildinize giden kan akışını iyileştirir ve daha sağlıklı, daha parlak, daha pembe bir cilt sağlar.

Maden suyu, iyileştirici özellikleri ve mineralleri ile cildin harika bir arkadaşıdır . Silika içeriği hücreleri güçlendirir ve kırışık oluşumunu azaltır.

Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve diğer durumlara yakalanma riskinizi artırdığından, maden suyu kalbinizin sağlıklı kalmasına ve düzgün çalışmasına yardımcı olur.

MANTARLAR

Mantarlar (özellikle Maitake ve shiitake mantarları) polifenoller olarak bilinen mikro besinler açısından zengindir.

Bu besinler kök hücre güçlendiricilerdir ve bitki bazlı diyetlerde bulunabilirler. Karaciğer hücrelerinin vücuttaki hormonları parçalayabilen tehlikeli toksinlerden korunmasına ve detoksifiye edilmesine yardımcı olurlar.

TOHUMLAR VE KURUYEMİŞER

Tohum ve kuruyemişler, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan ve her türlü istekle savaşmanıza yardımcı olan, protein ve faydalı yağlarla dolu mükemmel atıştırmalıklardır.

Tohumlar, iltihap önleyici bitki sterolleri içerirken, kabuklu yemişler, bir tür iltihapla savaşan omega-3 yağı olan alfa-linolenik asitle doludur. Hücre yenilenmesine katkı sağlar.