Hangi besinler zayıflatır

Editör: Erkavim Yıldırım

Ispanak ve diğer yeşil sebzeler

Bakliyata benzer bir şekilde, yeşil sebzeler de düşük kalorili ve lif yönünden zengin besinler. Dostunuz olacak yeşillikler arasında brokoli, marul, roka, tere de yer alıyor. Tatlı patates

Güçlü bir antioksidan olan beta-keraton kaynaklarındandır ve yağ depolanmasıyla savaşır.

Yumurta

Yıllarca yüksek kolesterolün müsebbibi diye düşünerek uzak durduğumuz yumurta aklandı, günde bir kaç yumurtanın bir zararı olmadığı ortaya çıktı. Yüksek protein değeri sayesinde yağ yakımına yardımcı olurken, içerdiği B12 vitamini sayesinde de yağ yıkımını hızlandırıyor.

Yağlı balıklar



Somon gibi yağlı balıklar omega 3 yönünden en zengin besinler arasında. Omega 3 ise yağ yakmak isteyenler için gerçek bir dost. Sofranızda mutlaka bulunmalı.

Greyfurt

Metabolizmayı hızlandıran, insülin seviyesini dengeleyen ve iştahı kesen greyfurt bu özellikleriyle rejim yapanların favori meyvas olmaya aday.

Zeytinyağı

Doymamış yağ oranı yüksek zeytinyağı, yağ yakmaya ve ani açlık krizlerini önlemeye yardımcı oluyor.