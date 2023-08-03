Hangi besinlerde daha fazla fosfor bulunur

Editör: Ali Öncü

FOSFOR HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Çoğu gıda fosfor içerir. Protein açısından zengin besinler de mükemmel fosfor kaynaklarıdır.

Protein ve fosfor açısından zengin besinler şöyle sıralanmaktadır:

Süt ve diğer süt ürünleri

Yumurtalar

Et ve kümes hayvanları

Balık

Diyetiniz yeterli kalsiyum ve protein içerdiğinde ise muhtemelen yeterli fosforunuz olacaktır. Bunun nedeni, kalsiyum içeriği yüksek gıdaların çoğunun fosfor açısından da zengin olmasıdır.

Bazı protein olmayan gıda kaynakları da fosfor içerir. Sözgelimi;



Kurutulmuş meyve

Gazlı içecekler (karbonat üretmek için fosforik asit kullanılır)

Tam tahıllı ekmek ve tahıl çeşitleri, beyaz undan yapılan gıdalardan daha fazla fosfor içerir.

Kepekli tahıllar

Patates

Sarımsak

Bununla birlikte, kabuklu yemişler, tohumlar, tahıllar ve fasulyelerdeki fosfor, zayıf bir şekilde emilen fitata bağlanır.

Fosfor birçok gıdada bulunan bir mineraldir. Vücudumuz, atıkları filtrelemek, doku ve hücreleri onarmak gibi birçok işlev için fosfora ihtiyaç duyar. Çoğu insan ihtiyaç duyduğu fosfor miktarını günlük diyetlerinden alır. Aslında, vücudumuzda çok fazla fosfor olması, çok az fosfor bulunmasından daha yaygındır. Böbrek hastalığı veya çok fazla fosfor tüketmek ve yeterli kalsiyum almamak fosfor fazlalığına neden olabilir. Bununla birlikte, belirli sağlık sorunları (diyabet ve alkolizm gibi) veya ilaçlar (bazı antasitler gibi) vücudunuzdaki fosfor seviyelerinin çok düşmesine neden olabilir.