Hangi bitkiler kanseri önler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Lahana bol miktarda B ve C vitaminleri ile kanser oluşumunu önleyen negatif

enzimler içerir. Sabah kahvaltısından evvel içilen bir bardak lahana suyu

sağlığa yararlıdır.



Maydanoz kansere iyi gelir.



Sarımsak ve pancar kansere ve kansere yatkın vücutlara iyi gelir.



Üzerlik otu çayı kan pıhtılaşması gibi hallerde çok etkili olur.

Domates kanser hastalarına önerilir.



Karaturp kür halinde yenilince kansere karşı vücudun direncini arttırır. Az

yenince tembel organları harekete geçirir.



Isırgan otu çayı kansere iyi gelir.



Kiraza rengini veren maddenin göğüs, bağırsak ve prostat kanserine iyi

geldiği öne sürülmektedir.

