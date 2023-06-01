Hangi bitkilerin çayı içilmemeli

Açıkta satılan ve iyi bilinmeyen bitkisel ürünlerin sağlık açısından sakıncalar doğurabileceğini vurgulayan Yeşilada’ya göre, güvenilir firmalar tarafından üretilen ambalajlı poşet çaylar tercih edilebilir.

Prof. Yeşilada, bu çayların depolama koşullarının gıda güvenliği sistemlerine uygun olduğunu ve güvenle tüketilebileceğini belirtti. Tükettiğimiz tüm gıdalar gibi çayların da miktarı ve doğru şekilde kullanımı, yararları bakımından son derece önemli. Suyun bile aşırı miktarda tüketilmesi vücutta bazı rahatsızlıklara neden olabiliyor.