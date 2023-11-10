Hangi burç nasıl aşık olur?

Karşı tarafı nasıl etkileyeceğini bilmeyenlerin, kendisine aşık etmek istediği kişiye ilk olarak "Hangi burçsun?" diye sormak istediği belli oldu. Sonrasında bakın hangi burç nasıl aşık oluyor...

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Hangi burç nasıl aşık olur? 1
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Hangi burç nasıl aşık olur? 2

YENGEÇ

Yengeçler evcimendir. Onlar için bir ilişkideki en önemli şey güvende hissetmektir. Kendilerini rahat hissedecekleri bir alan yaratmayı becerenler, onları aşık etmeyi başaracaktır.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 3

YAY

Yaylar enerjiktir dolayısıyla aşık olacakları kişi de benzersiz biri olmalıdır. Sınırlandıklarını hissettiklerinde ilişkiyi bitirirler. O yüzden partnerinin hem enerjik hem de sosyal bir hayatı olmasını beklerler.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 4

TERAZİ

Teraziler romantik olsalar da aşık olmaları zordur. Genelde kendilerini etkileyecek olan kişi ilişkilerine iki tarafında eşit katkı sağladığı bir ortaklık olarak davranmalıdır ve yeteneklerini köreltmek yerine desteklemelidir.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 5

OĞLAK

Oğlak burcu insanı sevdiği için her şeyi yapar. Onlar değerleri kendisininkine uyan ve onlar kadar hırslı olan birini seçeceklerdir. Partnerini etkilemek isteyenler bu durumu göz önünde bulundurup harekete geçmelidir.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 6

KOVA

Kovalar bilgilerini konuşturur. Kova burcu insanını aşık eden şey öncesinde arkadaş olmaktır. Bu sayede karşısındaki insanı önce her yönüyle derinden tanıyacak olan kovalar daha sonra aşık olacaktır.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 7

KOÇ

Koç burcu insanı açık sözlüdür. Bir kişiye bir şeyler hissettiğimde bunu dile getirmekten ve atılımda bulunmaktan çekinmez. Koçlar ilişkide kovalayan taraf olmayı sever. Koç burcu insanı kendini savunmaktan korkmayan ve fikirlerini açıkça söyleyebilen birine aşık olacaklardır.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 8

BOĞA

İnatçı ve hırslı yapısıyla bilinen Boğalar ise gönül işlerinde sakindir. Astrologlara göre Boğa burcu insanı, hayatlarına belirli bir istikrar ve yapı getirmesinin yanında aceleci olmayan birine aşık olabilir.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 9

BAŞAK

Başaklar meraklı ve entelektüel yapıda insanlardır. En ufak şeyleri unutmayan ve detaylara önem veren kişilere aşık olmaları muhtemeldir.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 10

AKREP

Akrep burcu insanı gizemli ve hassastır. Aşık olacakları kişinin kendilerini tüm zayıflıklarıyla sevmelerini ister. Sevgi ve saygıya önem verirler.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 11

BALIK

Hassas yapıları ile bilinen Balık burcu insanı düşünceleriyle ilgilenen ve onlara önem gösteren kişilerden etkilenir. Bu nedenle aşık olacakları kişi açık olmalıdır ve hayallerinin peşinden gitmesi yönünde desteklerini esirgememelidir.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 12

İKİZLER

Sosyalleşmeyi seven, canlı ve meraklı olan İkizler burcu insanı etkileyicidir. Özgürlük onların kırmızı çizgisidir. Onlar, kendi alanını koruyabileceği ve farklı biri gibi davranmak zorunda kalmayacağı bir ilişkiyi tercih ederler. Anlaşılmayı ve kolay iletişim kurabilecekleri birine aşık olmaları muhtemeldir.

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Hangi burç nasıl aşık olur? 13

ASLAN

Aslan burcu insanı lider özelliğiyle bilinir. Onlar, dışarıdan kendinden emin gibi görünebilir ama oldukça hassas kişilerdir. Dolayısıyla Aslan burcunun aşık olacağı kişi onun ne kadar benzersiz biri olduğunu fark edebilen ve buna değer veren biri olacaktır.

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