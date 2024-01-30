Hangi burçlar arasındaki cinsel çekim daha fazla?

3- YENGEÇ VE BALIK

Duygusal anlamda aradıklarını birbirinde bulan bu iki su burcu romantik ve şefkatli bir cinsel uyum sağlamıştır.

İkisi de birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını anlayarak karşılıklı olarak güvenli bir ortam yaratmaktadır. İkisi de hassas ve romantik olduğu için cinselliğe de öyle bakarlar.