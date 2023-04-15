Hangi burçlar aşkta şanssızdır? Astrolojide aşkta en şanssız burçlar hangileri?

Astroloji de burçlar çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Her burç aşk hayatında belli bir ilişki türünü temsil etmektedir. Bazı burçlar aşkta şansı yakalarken bazı burçlar ise şansızdır. İşte astrolojide aşkta en şanssız burçlar..

HANGİ BURÇLAR AŞKTA ŞANSSIZDIR?

İKİZLER:

Kariyerinde yıldızı hep parlayan İkizler'in söz konusu aşk hayatı olduğunda genelde yüzü gülmüyor.

İkizler burcu dış görünüşünü beğendiğiyle ruhsal uyumu yakalayamıyor. İkizler'in aşk hayatı şu sıralar yolunda gitmiyor.

YENGEÇ:

Aşırı duygusal Yengeçler verdikleri değeri genelde alamıyor.

Duygusal çöküşleri çok sık yaşayan Yengeçler çok merhametlidirler. Bu nedenle genelde aşkta iyiliğinden kaybederler.

OĞLAK:

Oğlak burçları sabırlı ve doğru olmalarına rağmen genellikle gönüllerine uygun birini bulmakta zorlanırlar. Onların ruh eşi uzaklarda. Deli gibi mutlu olmak isteyen Oğlaklar şu sıralar yalnız ve mutsuz.