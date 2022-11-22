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Hangi çay açlık krizini engelliyor

Çayın biçok faydası olduğu bilinir. Özellikle de bitki çaylarının bazıları sağlık sorunlarında adeta çare niteliğindedir. Biberiye çayı da onlardan biri. Peki, biberiye çayı açlık krizini nasıl önlüyor ve nasıl kilo verdiriyor? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:00
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Hangi çay açlık krizini nasıl engelliyor

Hangi çay açlık krizini engelliyor
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Biberiye karnosik asit bakımından oldukça zengin. Vücutta yağ birikmesine yol açan glukoz değerlerini düşüyor. Kilo kontrolü için ideal. BU nedenle biberiye çayı kan şekerini dengelerken açlık krizinin de önüne geçmiş oluyor.

Nasıl hazırlanır?

Bir süzgece biberiye yaprakları içilecek miktarda su eklenerek süzülür.
Ardından yine içebileceğiniz miktarda sıcak su eklenerek demlenmeye bırakılır. İnce bir dilim limon eklenir, 5 dakika sonra tüketilir.

Gerekli malzemeler:

1 çay kaşığı biberiye yaprağı (taze veya kuru)
İnce bir dilim limon
1 bardak su
1 yemek kaşığı ezilmiş zencefil

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